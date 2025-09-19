CNC-operatör utanför Norrköping
2025-09-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Uppdraget
Vi söker en CNC-operatör till vår kunds verkstad. Din resa börjar hos oss på Libera och målet är en fast anställning direkt hos vår kund efter inhyrningsperioden. Start sker omgående.
Om rollenDu arbetar i en verkstad med flera maskintyper och styrsystem. Arbetet innebär körning, ställ, omställning, verktygsbyten, förinställningar och justeringar. Tjänsten är heltid och 2-skift kan förekomma.
Vi värdesätter högt dina personliga egenskaper - engagemang, driv och noggrannhet är avgörande för att lyckas i rollen.Publiceringsdatum2025-09-19Kvalifikationer
• Utbildning/erfarenhet som CNC-operatör, gärna i större maskiner
• Kunskaper i Siemens ISO/Mazak
• Erfarenhet av bearbetning och 4-axlig fräsning
• Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
• Traverskort, Truckkort
• Kunskaper i CAM-programmering
Vi söker dig som
• Är noggrann, engagerad och ansvarstagande
• Trivs i verkstadsmiljö och kan arbeta både självständigt och i team
• Är flexibel och kan arbeta skift
• Har B-körkort och tillgång till bil
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan! Ersättning
