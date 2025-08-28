CNC-operatör trä
Vi söker nu dig som vill arbeta som CNC-operatör i en innovativ och kvalitetsmedveten industri hos en av våra kunder i Vaggeryd.
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med avancerade maskiner för träbearbetning. Ditt ansvar blir att ställa in rätt program, mäta och övervaka CNC-styrda maskiner enligt givna ritningar och produktionsunderlag. Arbetet kräver både tekniskt kunnande och noggrannhet, och du förväntas följa upp resultatet kontinuerligt för att säkerställa att slutprodukterna håller högsta möjliga kvalitet.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av CNC-styrda maskiner, gärna inom träindustrin, men det viktigaste är att du har ett tekniskt intresse, är lösningsorienterad och har en stark vilja att lära och utvecklas. Du är van vid att ta ansvar för ditt arbete, arbetar metodiskt och trivs med att vara en del av ett team där alla hjälps åt.
Start: Omgående
Arbetstider: DagtidProfil
Krav/önskemål:
• Erfarenhet av arbete som CNC-operatör, gärna inom träindustrin
• Förmåga att läsa och tolka ritningar och produktionsunderlag
• God teknisk förståelse och intresse för maskinteknik
• Noggrannhet och ansvarskänsla i arbetet
• Vana att arbeta självständigt såväl som i team
• Ett strukturerat arbetssätt och fokus på kvalitet och säkerhet
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
