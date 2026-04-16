CNC-operatör till Rosenfors Bruk
Till Rosenfors Bruk söker vi nu en skicklig CNC-operatör. Med hjälp av Montico behöver företaget nu förstärka sin personalstyrka och på jakt efter en ny stjärna som kan utvecklas inom företaget.
Rosenfors Bruk är ett dotterbolag till Holsbyverken.
I fabriken i Rosenfors jobbar man med skärande bearbetning och är specialiserade på att bearbeta gjutgods och stänger i järn och stål. Maskinparken är modern och består av både svarvar och fräsar.
Här har du en chans att få jobba på ett familjärt bolag med en modern maskinpark!
Du blir anställd som konsult på Montico och uthyrd till Rosenfors Bruk. Efter sex månader är sedan målet att de ska ta över anställningen och Rosenfors Bruk är måna om att hitta någon som vill utvecklas inom företaget.
Som konsult på Montico får du en närvarande konsultchef som regelbundet besöker dig i ditt arbete och säkerställer att du trivs och mår bra.Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst jobba med arbete i en CNC-fräs, men arbete i svarv kan också förekomma.
Tillsammans med din grupp ansvarar du för att köra och ställa maskinerna enligt körplan samt byta verktyg mellan körningarna. Du jobbar också med kontroll och mätning av detaljer samt en hel del ritningsläsning.
Arbetet är förlagt till 2-skift.
Vi söker dig som
De grundläggande kraven för tjänsten:
• Erfarenhet av CNC -arbete (meriterade om du jobbat i Okuma)
• Tekniskt intresse
• God kunskap i ritningsläsning och mätteknik
• God svenska i tal och skrift
• Truckkort för ledstaplare
Viktigast av allt är dock din personliga profil. För att vara rätt person för Rosenfors Bruk ser vi gärna att du:
• Trivs med att samarbeta med din arbetsgrupp
• Vill och kan lära dig nya saker
• Är van att jobba med kvalitet
• Är strukturerad och initiativtagande
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741)
Södra Industrigatan 10 (visa karta
)
598 40 VIMMERBY Arbetsplats
Montico Kontakt
Patrik Råsberg patrik.rasberg@montico.se 0140-59 90 32 Jobbnummer
9858754