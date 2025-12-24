CNC-operatör till kund i Ulricehamn
Om kundföretaget
Är du en erfaren CNC-operatör med god känsla för kvalitet och detaljer? Vill du bli en del av ett ledande företag inom precisionsbearbetning? Vår kund i Ulricehamn söker nu en skicklig CNC-operatör, är det du?!

Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med styrda maskiner och utföra moment som att ställa, ladda och tömma maskinerna på material och detaljer. Du kommer också att säkerställa hög kvalitet på produkter genom manuell mätning och CMM (koordinatmätmaskin). Du erbjuds en roll där du får arbeta i en modern miljö och vara en viktig del av kvalitetssäkringsarbete.
Arbetstider: 2-skift
Bakgrund och personliga egenskaper
Du som söker har en relevant utbildning, som exempelvis från industriprogrammet eller en verkstadsteknisk utbildning, samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen behöver du ha:
• God kunskap i skärande bearbetning på 4- och 5-axliga maskiner.
• Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar (form och läge).
• Erfarenhet av att självständigt rigga och ställa CNC-maskiner.
• Kompetens att utföra kvalitetskontroller, både manuellt och med CMM.
• Verktygsvana är ett plus
Du är noggrann, strukturerad och både kvalitets- och miljömedveten. Som person är du social och samarbetar väl, samtidigt som du är självständig och lösningsorienterad med en positiv inställning som bidrar till en god arbetsmiljö.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag!
