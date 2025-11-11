CNC-operatör till kund i Örebro
2025-11-11
Om tjänsten
Vi på Cleverex Bemanning söker nu en erfaren CNC-operatör till vår kund i Örebro. Kunden är en väletablerad aktör som arbetar med bearbetning av svetsade konstruktioner. Rollen passar dig som vill arbeta nära produktionen, gillar att köra maskin och trivs med att bidra till ett effektivt flöde i verkstaden.
Du erbjuds
• Möjlighet att arbeta hos en modern och välrenommerad industripartner med stark position på marknaden
• En varierande och utvecklande roll där du får arbeta med flera olika styrsystem, främst Fanuc men även Heidenhain och Mazatrol
• Chans att utvecklas inom avancerad bearbetning, riggning och kvalitetssäkring
• En arbetsmiljö med fokus på långsiktighet, hög trivsel och samarbete
• Anställning via Cleverex Bemanning med möjlighet till förlängning eller övergång till kundDina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör kommer du främst att arbeta i Fanuc-styrda fräsmaskiner, men du kan även komma i kontakt med Heidenhain och Mazatrol. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Rigga verktyg och ställa maskiner
• Göra enklare justeringar i program
• Köra produktion och säkerställa att maskinerna levererar enligt ritning
• Byta detaljer, slipa och grada
• Mäta och verifiera utfört arbete med handhållna verktyg som skjutmått och mikrometer
• Aktivt bidra till hög kvalitet och effektiv produktionProfil
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har erfarenhet som CNC-operatör, gärna med fokus på fräsning i Fanuc
• Har arbetat med liknande uppgifter och gärna med bearbetning av svetsade konstruktioner
• Behärskar riggning, ställ och enklare programmeringsjusteringar
• Har goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta självständigt
• Talar svenska, engelska eller polska
Vi lägger stor vikt vid ditt engagemang och din vilja att producera och utvecklas i rollen.Övrig information
Placering: Örebro
Arbetstider: Dagtid till en början, därefter eventuellt 2-skift/kvällsskiftOm företaget
På Cleverex Bemanning arbetar vi med att rekrytera och hyra ut rätt medarbetare till rätt kund. Vårt största fokus ligger på våra kunder, konsulter och kandidater och vårt mål är att du som kandidat ska känna att du hamnat helt rätt!
