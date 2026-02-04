CNC-operatör till företag Landvetter
Tranpenad AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
Är du redo för din nästa utmaning? Har du truckkort A-B och erfarenhet av körning med motviktstruck? Då är denna tjänst något för dig. Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom lager och logistik, med gedigen vana av truckkörning med motviktstruck. Denna tjänst ställer höga krav på effektivitet och noggrannhet. Dina arbetsuppgifter
Lastning och lossning med motviktstruck
Truckkörning
Programmering av laser maskiner
Läsa och tolka tekniska ritningar för underlag till produktion
Plåtbearbetning
Kvalitetskontroll av färdiga produkter
Monotont arbete förekommer
Om dig som söker
Vi söker dig som är flexibel, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs i en dynamisk miljö där kvalitet och säkerhet är i fokus. Du har ett genuint intresse för teknik och produktion, är uppmärksam på detaljer och kan arbeta både självständigt och i team. God kommunikation med kollegor och ledning är viktigt för att säkerställa ett smidigt produktionsflöde.Kvalifikationer
Truckkort A+B
Körkort B och tillgång till bil
Obehindrad svenska i tal och skrift
Goda IT-kunskaper
Noggrannhet
Är flexibel och kan arbeta både självständigt och i team
CNC-utbildning eller minst 6 mån erfarenhet
Meriterande
Erfarenhet av truckkörning med motviktstruck är meriterande
Tidigare erfarenhet inom ventilation eller plåt
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, SATS och Fitness24Seven!
Övriga villkor
Arbetstider: Heltid skift dag/kväll eller nattskift, måndag-fredag. Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Lön: Enligt kollektivavtal.
Om Tranpenad Group
Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega.
Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.
Tranpenad ett Karriärföretag 2025
Tranpenad har utsetts till Karriärföretag 2025 för vårt arbete med att skapa en engagerande och utvecklande arbetsmiljö. Som en av Sveriges största aktörer inom bemannings- och driftpartnerlösningar erbjuder vi våra medarbetare möjligheter att arbeta inom lager, logistik, e-handel, industri och produktion. Genom vårt fokus på personlig utveckling och ansvarstagande gör vi oss till en attraktiv arbetsgivare för dem som vill växa och bidra till framgångsrika kundrelationer.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning.
