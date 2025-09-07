CNC-operatör med programmeringsvana
2025-09-07
Vi söker en noggrann och engagerad person som vill utvecklas vidare inom CNC-bearbetning hos ett utav våra kundföretag, en modern metallindustri i Nybro. Här får du kombinera din programmeringsvana med att vara en viktig del i utvecklingen av ett nytt arbetsflöde - och samtidigt bli en del av ett team där samarbete och arbetsmiljö står i centrum.Publiceringsdatum2025-09-07Dina arbetsuppgifter
Skapa och optimera CNC-program för olika detaljer och serier.
Ställa, köra och övervaka CNC-maskinen vid körningar.
Kontrollera kvalitet och följa rutiner för säkerhet.
Bidra aktivt till en god arbetsmiljö och ett fungerande arbetsflöde i teamet.
Vem vi söker
Du har erfarenhet av CNC-bearbetning eller maskinkörning.
Har programmeringsvana och tekniskt intresse.
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Värdesätter god arbetsmiljö, samarbete och trivsel.
Är flexibel och vill utvecklas i din roll.
Vi erbjuder
Möjlighet att kombinera programmering med praktiskt arbete.
Trygg anställning i en stabil industriverksamhet.
Rollen innebär frihet under ansvar med möjlighet att själv styra över arbetsdagen.
Ett arbetsklimat där yrkesskicklighet, arbetsmiljö och samarbete värdesätts.

Så ansöker du
Känner du igen dig? Skicka din ansökan till staffing@emotionlogistics.com
. Urval sker löpande.
Placeringsort: Nybro
Välkommen - vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: staffing@emotionlogistics.com
Detta är ett heltidsjobb.
Emotion Staffing AB
(org.nr 559497-8545)
382 38 NYBRO Arbetsplats
Nybro Jobbnummer
9496018