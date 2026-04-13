CNC-operatör inom svarvning
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sävsjö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Sävsjö
2026-04-13
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Sävsjö
, Vetlanda
, Nässjö
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vi söker nu en CNC-operatör inom svarvning till Arcos i Sävsjö!
Om företagetArcos Hydraulik AB är en ledande aktör inom utveckling och tillverkning av hydraulcylindrar för krävande industriella applikationer. Genom avancerad teknik och specialiserad produktion bygger de långsiktiga relationer och skapar värde för sina kunder. Företaget präglas av service, lösningsfokus och höga krav på prestanda, funktion, kvalitet och pris.Med fabriker i Sävsjö, Hällaryd och Borlänge är Arcos en etablerad aktör inom sin bransch. Arcos Hydraulik ingår i Dacke Industri AB.
Om tjänstenSom CNC-operatör hos Arcos blir du en viktig del av ett skickligt team där du får möjlighet att både utvecklas och bidra. I rollen arbetar du med programmering, körning och övervakning av svarvprocesser.Du ansvarar för att ställa maskiner, utföra bearbetning enligt ritning samt kontrollmäta färdiga detaljer. Arbetet kräver noggrannhet, effektivitet och ett starkt fokus på kvalitet och problemlösning.Du kommer att arbeta i FANUC-styrda maskiner.
Vi söker dig somFör att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är självgående, initiativtagande och har ett genuint teknikintresse. Du är noggrann i ditt arbete och har en god förmåga att samarbeta med andra.
Vidare ser vi att du har:* Erfarenhet av CNC-svarv* Kunskap i programmering, ställning och körning av maskiner* Förmåga att läsa ritningar och utföra kontrollmätning* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är:* CNC-utbildning* Erfarenhet av FANUC-styrsystem* Tidigare arbete med Okuma- och Doosan-maskiner* Truckkort och traversvana* Erfarenhet av bearbetning i svart material och rostfritt stål
Som person är du nyfiken, lättlärd och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är strukturerad, flexibel och lyhörd, samtidigt som du har en stark vilja att utvecklas. Du delar också företagets värdegrund: ansvar, tydlighet, samarbete och tillit.Publiceringsdatum2026-04-13Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar Arcos Hydraulik med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Hantverkaregatan 7 (visa karta
)
576 31 SÄVSJÖ Arbetsplats
Arcos Hydraulik Jobbnummer
9849393