CNC-operatör
2026-03-29
Publiceringsdatum2026-03-29Om företaget
Corebon är ett teknikdrivet företag i framkant inom tillverkning av kompositmaterial. Dom utvecklar banbrytande lösningar för snabb och energieffektiv uppvärmning och kylning av formverktyg samt induktionssvetsning för termoplastiska kompositer. Corebon samarbetar med ledande aktörer inom branscher som sport, fordonsindustri, flyg och förnybar energi - alla med fokus på hållbarhet och lättviktsteknik. Deras mission är enkel: att göra högkvalitativa kompositdelar mer tillgängliga och kostnadseffektiva än någonsin tidigare.
Hos Corebon blir du en del av ett sammansvetsat team på omkring 35 personer som brinner för teknik, innovation och att tillsammans göra verklig skillnad.
Om rollen
Som CNC/CAM-operatör hos Corebon får du en nyckelroll i Corebons tillverkningsprocesser. Corebon använder modern utrustning och teknik i kombination av högeffektiva verktyg där svarvning och fräsning utgör en viktig del av företagets maskinproduktion.
Mer konkret arbetar du med:
• Utveckla och optimera CAD/CAM-strategier för CNC-bearbetning
• Programmera, bereda i CAM och köra CNC-maskiner (fräsning)
• Ta fram och uppdatera produktionsunderlag och dokumentation
• Designa och förbättra fixturer, verktyg och bearbetningsmetoder
• Skapa och underhålla digitala tillverkningsunderlag och dokumentation
Om dig
Du har några års erfarenhet inom fräsning och kunskap av CAM-beredning. Du trivs i verkstadsmiljö, gillar att lösa problem och har ett intresse för teknik och utveckling. Du är noggrann, strukturerad och samarbetar gärna nära kollegor i både teknik och produktion. Du har en bakgrund inom CNC och vill ta nästa steg mot mer avancerad teknik- och processutveckling. Du kombinerar tekniskt djup med en förståelse för helheten i modern tillverkningsmiljö.
Vi söker dig som har:
• Flera års erfarenhet av CNC-bearbetning
• Mycket god förståelse för skärande bearbetning (fräsning och/eller svarvning)
• Erfarenhet av CAM-verktyg som Fusion 360, Mastercam, NX eller liknande
• God förståelse för ritningsläsning, toleranser och mätteknik
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Ett personlighets- och kapacitetstest kommer att genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: måndag-fredag
Lön: Enligt kollektivavtal
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
