CNC-operatör - Trä
2026-01-12
Ikett söker nu efter två erfarna CNC-operatörer för tjänst hos vår kund i Glimåkra!
Rollen innebär bland annat att programmera, ställa och operera CNC-maskiner för bearbetning i trä.
Det är en tjänst som erbjuder variation i arbetsmomenten samt högt tempo.
Arbetet är förlagt på 2-skift.
Start: Januari.
Anställningen inleds som konsult via Ikett Personalpartner AB.Profil
För att trivas i rollen som CNC-operatör tror vi att du har:
• Tidigare erfarenhet som CNC-operatör.
• CNC-utbildning.
• Ritningsläsning.
Det är meriterande om du även har tidigare vana från trä och möbelbranschen.
Truckkort anses också vara meriterande.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19554".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com
9677965