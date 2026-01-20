Client Advisor till energibolag
Vill du vara med och driva den gröna omställningen i Norden? Har du erfarenhet från energibranschen och ett intresse för kundrelationer, analys och utvecklingsarbete?
Med start omgående söker vi nu en Client Advisor för ett 12 månaders konsultuppdrag där du får arbeta i en roll med stort ansvar och möjlighet att påverka. Kunden tillämpar ett hybridupplägg om tre dagar på plats och två dagar hemifrån.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
I rollen som Client Advisor får du ett helhetsansvar för den operativa driften av kunders energitjänster efter att avtalet är på plats. Du blir kundens främsta kontaktperson i driftsfrågor och samarbetar tätt med säljorganisationen för att säkerställa en smidig uppstart och hög kvalitet i leveransen.
Du kommer att ingå i ett nordiskt Business Support-team där du och dina kollegor arbetar nära varandra och där engagemang, kunskapsdelning och förbättringsarbete är centrala delar av kulturen. Rollen passar dig som trivs med både struktur och utveckling och som vill ha en arbetsvardag där du balanserar kundkontakt, analys och problemlösning.
Ansvarsområden
• Driftansvar för kundportföljer i Sverige
• Löpande kundkontakt via mail och telefon
• Medverkan i kundmöten, både digitalt och fysiskt
• Uppföljning av förändringar som påverkar kundens portfölj
• Förberedelse av fakturering och uppstart
• Analys, felsökning och förbättringsförslag
• Stöd i frågor kring mätvärden, förbrukning och betalningar
• Anpassning av fakturainformation efter kundspecifika behov
• Medverkan i interna utvecklingsprojekt
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som:
• Har eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, teknik eller energi
• Har erfarenhet från energibranschen, gärna inom administration, drift eller balanstjänster (meriterande)
• Talar flytande svenska och har goda kunskaper i engelska
• Förstår norska - muntliga kunskaper är meriterandeDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och noggrann och att du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är prestigelös och delar med dig av din kompetens. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och uppskattar en strukturerad arbetsvardag där du får använda din förmåga att se samband och lösa problem. Eftersom rollen innebär mycket kundkontakt är du trygg i din kommunikation, är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande i alla lägen. Samarbete faller sig naturligt för dig och du bidrar aktivt till en positiv och effektiv teamkultur.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-02-20.
Varmt välkommen med din ansökan!
