Cirkelledare i Franska, Eskilstuna
2025-08-21
Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrarPubliceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
• Undervisning, förberedelse, planering och efterarbete. Delta i utvecklingsarbete enligt överenskommelse
• Kvalitetsarbete genom att ta del av förväntningar inför kursen och utvärderingar efter kursens slut.
• Deltagarkontakter mellan lektionerna relaterade till kursinnehåll t.ex förberedelser eller läxorKvalifikationer
Cirkelledare inom Folkuniversitetet ska vid tillträdet ha:
• Pedagogisk erfarenhet.
• Sakkunskap i ämnet/arbetslivserfarenhet i ämnet
• Gärna erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxenpedagogik
• Grundläggande IT-kunskaper
Din språkliga nivå i undervisningsspråket skall vara motsvarande den som en infödd har och vi ser gärna att du har relevant akademisk examen. Önskvärda personliga egenskaper är vilja och förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp, en god social förmåga, god initiativförmåga, positiv inställning till förändring och utveckling samt ett etiskt förhållningssätt.
Folkuniversitetet i Södertälje-Sörmland bedriver öppen kursverksamhet i språk. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt kursutbud och vill gärna ha kontakt med dig som kan arbeta med vuxenutbildning i cirkelform, några timmar per vecka - kvällstid med att undervisning i franska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cirkelledare Franska". Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto
, https://www.folkuniversitetet.se/kontakt/sodertalje/
Alva Myrdalsgata 4 (visa karta
)
632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
Folkuniversitetet Kontakt
Anna Jensen anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se 0739160842 Jobbnummer
9469482