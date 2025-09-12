Chief Operating Officer
Viscariagruvan i Kiruna är en viktig byggsten i arbetet för att öka Sveriges och EU:s självförsörjning av kritiska mineraler. Med en hög kopparhalt i bedömda Mineraltillgångar och Mineralreserver, en strategisk geografisk placering samt ett växande team av experter har Viscaria goda förutsättningar att leverera högkvalitativ koppar - med stränga krav på miljö och hållbarhet. Genom gruvbrytning enligt moderna tekniker, sofistikerad logistik och innovativ vattenrening ämnar Viscaria att bli en av världens mest hållbara producenter av koppar och järn.
Vi söker nu en Chief Operating Officer, COO, som vill ta en nyckelroll i etableringen av Viscariagruvan och vara med och driva utvecklingen mot en modern och hållbar gruvdrift för framtiden.
Om rollen
Som COO har du en nyckelroll i prospektering, projektgenomförande och planering för produktionsstart. Du blir länken mellan strategi och operativt genomförande och skapar förutsättningar för en säker, effektiv och hållbar gruvdrift. Rollen är bred och innebär att du både driver projektets framdrift och utvecklar de framtida operativa strukturerna - med fokus på säkerhet (Zero Harm), effektivitet, kultur och kvalitet.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Strategi & finans
Samarbeta med VD i projektfinansieringen och dialogen med externa partners.
Säkerställa framdrift enligt projektets huvudtidplan, kassaflödesmodell och kapitaltillgång.
Säkerställa att organisationens strategiska mål uppnås på både kort och lång sikt.
Ledarskap & organisation
Leda och stödja funktionscheferna inom projekt, gruva, process, infrastruktur/logistik och geologi.
Etablera arbetsformer, beslutsvägar och rapporteringsstrukturer för framtida produktion.
Ansvara för bemanning samt utvecklings- och ersättarplanering inom organisationen.
Teknik & produktion
Bidra med teknisk och operativ kompetens inom prospektering, anrikningsverk, dagbrott, underjord, logistik och infrastruktur.
Ansvara för kritiska upphandlingar inför planerad produktionsstart.
Identifiera, utvärdera och hantera risker samt säkerställa effektiva åtgärdsplaner.
Samverkan & representation
Etablera och utveckla nära samarbeten med kollegor i ledande roller och säkerställa ett effektivt samarbete i hela organisationen.
Kvalifikationer
Bergsingenjörs- eller civilingenjörsutbildning inom maskin, kemi eller process.
Mångårig erfarenhet av ledande roller inom gruvindustrin (gärna 20+ år).
Dokumenterad erfarenhet av att driva komplexa projekt från planering till drift med fokus på effektivitet, säkerhet och lönsamhet.
Djup förståelse för projektfinansiering och kapitalstruktur samt förmåga att fatta strategiska beslut som stärker både investeringar och operativ verksamhet.
En inspirerande ledare som bygger förtroende, skapar engagemang och inspirerar team att arbeta säkert, samarbeta effektivt och växa tillsammans.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Sista ansökningsdatum: 22 september 2025
Startdatum: Enligt överenskommelse
Om Viscaria Gruvaktiebolaget Viscaria grundades år 2006 under namnet Avalon. År 2015 ombildades bolaget till Copperstone Resources, och i maj 2024, i samband med att vi fick vår miljötillståndsdom, bytte vi namn till Gruvaktiebolaget Viscaria.
Idag är vi ett bolag som skalar upp mot att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Genom att använda modern teknologi har Viscaria goda förutsättningar att leverera kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar - ett viktigt bidrag i omställningen till förnybara energikällor.
