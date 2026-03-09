Chefstränare simning
2026-03-09
Karlskrona Simsällskap söker chefstränare!
Karlskrona Simsällskap (KSS) är en väletablerad och välmående förening med cirka 1 800 medlemmar, varav omkring 250 aktiva i våra tränings- och tävlingsgrupper. Vi bedriver verksamhet från simskola till elitnivå och har flera simmare som representerar klubben på både nationell och internationell nivå.
Vi söker en engagerad och operativ chefstränare som tar ansvar för KSS tävlingsgrupper och träningsgrupper. Du leder träningen från bassängkanten, coachar aktivt under passen och är en central del i simmarnas utveckling mot nationell och internationell nivå. Samtidigt har du ett helhetsansvar för simverksamheten och bidrar till att vidareutveckla KSS som en stark och hållbar förening, både sportsligt och organisatoriskt.
Om Karlskrona
Karlskrona är en unik kuststad i hjärtat av Blekinge skärgård, känd för sin vackra natur, sitt världsarv och sin starka marina historia. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med ett rikt kultur- och friluftsliv. Havet, skärgården och naturen finns alltid nära - året runt. Samtidigt erbjuder staden god service, ett aktivt föreningsliv och korta avstånd i vardagen.
Som chefstränare i Karlskrona Simsällskap har du det övergripande ansvaret för hela simverksamheten. Du leder och utvecklar tränarteamet och säkerställer en röd tråd i utbildning, träning och tävlingsverksamhet. Du arbetar nära styrelse, klubbledning och övriga nyckelroller i föreningen och är en central del i den långsiktiga sportsliga utvecklingen.
Anställningsform: Tillsvidare, 100 % (med provanställning enligt överenskommelse)
Arbetstid: Varierande - dagtid, kvällar och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelseDina arbetsuppgifter
I rollen som chefstränare ansvarar du bland annat för att:
• Planera, träna, coacha och följa upp föreningens tränings- och tävlingsverksamhet
• Leda, stötta och utveckla klubbens tränare
• Säkerställa en för verksamheten tydlig simlinje (enligt Svensk Simidrott)
• Delta vid tävlingar, läger och andra föreningsaktiviteter
• Ansvara för rekrytering och kompetensutveckling av tränareProfil
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för simning och som trivs i en ledande roll med både strategiskt och operativt ansvar.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av arbete som tränare på tävlings- och/eller elitnivå
• Har relevant utbildning via Svenska Simförbundet och/eller eftergymnasial utbildning
• Har dokumenterad ledarerfarenhet
• Är tydlig och trygg i din kommunikation, i både tal och skrift
• Är strukturerad, flexibel och prestigelös
• Har god samarbetsförmåga och ett helhetsperspektiv på verksamheten
• B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
• Ett ansvarsfullt och utvecklande uppdrag i en stabil och ambitiös förening
• Möjlighet att påverka och vidareutveckla simverksamheten på alla nivåer
• Fortbildning via Svenska Simförbundets utbildningar
• Träningskort hos Malkars Träningscenter i centrala Karlskrona som personalförmån
• En engagerad förening med stark gemenskap och tydliga ambitioner
• Anställning enligt gällande kollektivavtalSå ansöker du
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV till nedanstående kontakt. Sista ansökningsdatum är 2026-04-05. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
C-G Johansson
Verksamhetsledare
Karlskrona Simsällskap
Tel 0709-569017
