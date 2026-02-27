Chef till internationella sekretariatet
Migrationsverket, Myndighetsstaben, Internationella sekretariatet / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-02-27
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Myndighetsstaben, Internationella sekretariatet i Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverket befinner sig i en utvecklingsresa.
Vi söker nu en trygg chef som vill leda Internationella sekretariatet med tydlig riktning, engagemang och ett starkt intresse för att utveckla verksamheten i samarbete med andra.
Uppdraget
Internationella sekretariatet består av ca 14 personer. Som chef för sekretariatet leder du kvalificerade medarbetare och säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt och i linje med myndighetens uppdrag. Du ansvarar för att sätta tydliga ramar samt för att skapa en stabil och tydlig arbetskultur med välfungerande arbetsprocesser, struktur och gränssättning.
I rollen leder, utvecklar och följer du upp enhetens verksamhet i en myndighetsmiljö präglad av förändring och med höga krav på rättssäkerhet och kvalitet. Uppdraget är komplext med internationella beröringspunkter och du leder dina medarbetare i en miljö där nationella och internationella perspektiv möts.
I rollen ingår att representera enheten internt och externt bl.a. i vissa internationella sammanhang. Det ingår också att ansvara för intern och extern samverkan, inklusive kontakter med internationella aktörer.
Som chef för enheten ansvarar du för budget och verksamhetsplanering. Du rapporterar till stabschefen. Rollen är centralt placerad i myndighetens organisation.
Vem söker vi?
Du har akademisk utbildning inom exempelvis juridik, ekonomi, statsvetenskap, samhällsvetenskap eller motsvarande kombinerat med en god förståelse för svensk statsförvaltning, dess regelverk, processer och ansvar. Sedan tidigare har du kunskap både om den statliga besluts- och budgetprocessen, den statliga värdegrunden samt statstjänstemannarollen.
Du har därutöver dokumenterad erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag med ansvar för kvalificerade medarbetare.
För att lyckas i ditt uppdrag har du en tillitsbaserad grundsyn samtidigt som du följer upp och är närvarande i ditt ledarskap, aktiv i verksamhetens dagliga uppgifter, ser till att leda och styra mot uppsatta mål samt ger de förutsättningar som krävs för att klara uppdraget. Ditt ledarskap bidrar till en positiv och professionell kultur på myndigheten.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara en ledare som:
- Kan sätta gränser, skapa struktur och ta ansvar för beslut samt tydliggöra riktning och förväntningar.
- Har strategisk förmåga men uppskattar att arbeta nära verksamheten.
- Är trygg och prestigelös i ledarrollen.
- Är stabil och kan visa uthållighet i förändringsprocesser.
- Är självständig, initiativtagande och driver frågor framåt samtidigt som du är samarbetsorienterad, både internt och externt.
- Är kommunikativ och främjar dialog samt skapar förtroende i organisationen.
Till detta har du:
- Erfarenhet av budget- och verksamhetsansvar inom statlig verksamhet eller annan offentlig sektor.
- Erfarenhet av att leda, inklusive i förändring, i en komplex verksamhet.
- Erfarenhet av internationellt arbete eller arbete för en internationell organisation.
- Kunskap om migrationsfrågor.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Upplysningar
- Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
- Arbetstid: Förtroendearbetstid
- Löneform: Vi tillämpar individuell lönesättning
- Placeringsort: Norrköping eller Stockholm
- Tillträde för befattningen: enligt överenskommelse
Placeringsort är Norrköping eller Stockholm, de flesta medarbetare finns dock i Stockholm, så närvaro på kontoret i Stockholm behövs utifrån vad arbetet kräver. Resor i tjänsten, även utomlands, förekommer. Publiceringsdatum2026-02-27Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 20 mars 2026. Vi samarbetar med rekryteringsföretaget Human Capital. För frågor kring tjänsten, ring eller mejla till Caroline Kock, caroline.kock@humancapital.se
+46(0)70 511 03 90.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan beslut om anställning - vilket innebär krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Varmt välkommen med din ansökan!
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-01098". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Myndighetsstaben, Internationella sekretariatet Kontakt
Caroline Kock 0705110390 Jobbnummer
9769093