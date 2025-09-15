Chef för Rättschefens kansli - Statsrådsberedningen
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Är du en skicklig jurist som är analytisk, lösningsorienterad och har erfarenhet av lagstiftning och av att leda andra? Då kan du vara den vi söker till det omväxlande och stimulerande arbetet som chef för rättschefens kansli.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Rättschefens kansli biträder rättschefen och är Statsrådsberedningens rättssekretariat. Som kanslichef leder och fördelar du arbetet vid kansliet.
Rättschefens kansli är en del av den samordning av Regeringskansliet som Statsrådsberedningen svarar för. Kansliet har till uppgift att stödja statsministern och den övriga politiska ledningen i Statsrådsberedningen i rättsliga frågor. Många av dessa frågor är dagsaktuella och rör sig i skärningspunkten mellan juridik, politik och kommunikation. Kansliet har ett särskilt ansvar för regeringsarbetet och Regeringskansliets arbete vid den konstitutionella granskningen av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Även ett flertal interna styrdokument för regeringsarbetet och Regeringskansliet hanteras av kansliet.
Kansliet deltar också i arbetet med att utveckla Regeringskansliet som myndighet. Kanslichefen bistår rättschefen i hans uppgifter i ledningen för Regeringskansliet och är rättschefens ersättare och bistår också rättschefen i arbetet med kvalitet i lagstiftning och förvaltning.
Som kanslichef kommer du vara ansvarig chef för ca 12 medarbetare och ansvarar för utvecklingen av kansliets roll och uppgifter. I kansliet ingår också expeditionen för regeringsprotokollet och funktionen SB inrikes som leds av en sektionschef som rapporterar direkt till rättschefen.
Läs mer om vår verksamhet och om kansliet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-09-15Bakgrund
Vi söker dig som är domarutbildad och en mycket skicklig jurist med erfarenhet av att leda andra. Du har mycket goda juridiska kunskaper inklusive erfarenhet av lagstiftning och annat kvalificerat juridiskt arbete i Regeringskansliet. Det är även ett krav att du har mycket goda kunskaper om Regeringskansliets arbetsformer och beslutsprocesser samt har god insikt i att arbeta i en politiskt styrd organisation och har förståelse för politikens krav. Erfarenhet av chefskap och den svenska förvaltningsmodellen är meriterande.
Dina egenskaper
Du svarar mot mycket högt ställda krav på juridisk skicklighet och har mycket god analytisk förmåga Du visar mycket gott omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut. Du har mycket god språklig analytisk förmåga, kan ta till dig komplexa underlag och producerar dokument av hög kvalitet.
Du ska kunna sätta in en frågeställning i ett större sammanhang och samordna olika intressen och visar i detta arbete mycket god samarbets- och samverkansförmåga. Du har hög integritet och personlig mognad. Du har också förmåga att strukturera, organisera, planera prioritera och att sätta mål och tidsramar.
Du har förmåga att leda, utveckla och motivera kvalificerade medarbetare. I detta arbete ska du ha förmåga att beakta Regeringskansliets ledarkriterier, helhet, utveckling och resultat, och kunna bidra inom varje område.Övrig information
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställningen fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta rättschefen i Statsrådsberedningen Per Hall på telefon 08-405 48 49. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-ansvarig på Statsrådsberedningen Maria Morin på telefon 08-405 55 09. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Grund, Saco och Karina Åbom-Engberg, ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel tel. 08- 405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 5 oktober 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9509572