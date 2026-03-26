Chef för gemensam administration
2026-03-26
Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvårdsinsatser för de nämnda målgrupperna. Med cirka 1000 anställda och 45 chefer arbetar vi kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra tjänster för dem vi finns till för.
Vi sitter i trevliga lokaler i mitt i Borås centrum där förvaltningens stödfunktioner och chefer är samlade. Som chef för gemensam administration är du närmsta chef för sex medarbetare. Medarbetarna arbetar i enskilda roller kopplat mot nämndadministration, registratur, utredningsarbete, IT- och telefonifrågor, informationssäkerhet, arkivhantering, administration, posthantering samt juridik. Du är direkt underställd förvaltningschef och ingår i förvaltningsledningen.
Chef för gemensam administration
Som chef har du direkt personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom ditt verksamhetsområde. Du har ett nära samarbete med förvaltningens verksamhetschefer och är ett konsultativt stöd genom de medarbetare som finns på din avdelning.
Du kommer vara en aktiv del av förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med förvaltningens verksamhets- samt stödchefer. Du agerar som ledningsstöd till förvaltningschefen som du rapporterar till. Dina närmsta kollegor är övriga stödchefer: HR-chef, ekonomichef och chef för Kvalitet- och utvecklingsenheten.
Du samordnar, leder och utvecklar enhetens arbetsprocesser inom nämnd- och utskottsarbete, registratur, arkiv, juridik, administration, informationssäkerhet och IT med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet.
I rollen kan det bli aktuellt att arbeta med förvaltningsövergripande frågor både på operativ och strategisk nivå och att driva projekt. Du kan också komma att hantera nämndärenden, besvara remisser med mera.
Kvalifikationer
Du som söker har en akademisk examen till exempel inom juridik eller offentlig förvaltning. Vi vill att du har flera års chefserfarenhet och gärna erfarenhet av att leda en administrativ enhet/kanslienhet inom en politiskt styrd organisation. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med nämndadministration, informationssäkerhet, IT och arkiv. Även erfarenhet av projektledning ser vi är en fördel. Du har god kunskap om och förståelse för kommunal verksamhet samt relevant lagstiftning inom området.
Som person är du trygg, strukturerad och prestigelös i din yrkesroll och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med dina medarbetare och kollegor.
Du är analytiskt lagd och har förmåga att se helheten i hur en process kan komma att påverka och involvera flera delar av förvaltningen, både på kort och lång sikt. Du är lösningsfokuserad och kan omsätta ditt strategiska tänk i operativt arbete. Du har god kommunikativ förmåga. Du skapar förståelse och delaktighet genom tydlig kommunikation och har en förmåga att anpassa din kommunikation efter den målgrupp du möter, både i dialogen med dina medarbetare och i samarbetet med förvaltningens chefer och förtroendevalda.
Ersättning
Lön enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
Borås Stad Kontakt
Magnus Stenmark 033-35 58 18
