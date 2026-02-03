Chef för biståndshandläggning och administration
2026-02-03
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 900 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
Tjänsten innebär personal-, verksamhets- och budgetansvar för enheten myndighetsutövning och administration. På enheten arbetar totalt nio biståndshandläggare inom LSS/socialpsykiatri och äldreomsorgsområdet, två avgiftshandläggare/administrativa handläggare samt två controllers. Under 2026 planeras enheten att utökas med ytterligare en biståndshandläggare inom äldreomsorgsområdet.
Kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling är centrala delar av uppdraget. I rollen ansvarar du för att myndighetsutövningen bedrivs rättssäkert och effektivt samt för att nya arbetsmetoder och arbetssätt implementeras. Du har även en viktig roll i att säkerställa och utveckla mer övergripande administrativa processer inom förvaltningen.
Som enhetschef är du ett stöd och en kunskapsresurs för dina medarbetare. Du arbetar med att upprätta, ajourhålla och följa upp styrdokument samt ansvarar för att gällande lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och rättspraxis omsätts i det dagliga arbetet. Omvärldsanalys är en betydande del av uppdraget och bidrar till att säkerställa en aktuell och kvalitativ myndighetsutövning.
Under de kommande åren står förvaltningen inför flera omfattande förändringar kopplade till digitala hjälpmedel och systemstöd. I denna utveckling förväntas du ta en drivande och samordnande roll. Du följer kontinuerligt utvecklingen inom området och bidrar tillsammans med kollegor i ledningsgruppen inom vård och omsorg till att utveckla nya idéer, arbetssätt och lösningar för att möta framtidens utmaningar. I frågor som rör enhetens ansvarsområde representerar du förvaltningen i olika arbetsgrupper, både internt och externt.
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom socialt arbete, exempelvis socionomutbildning, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Tidigare erfarenhet av liknande arbete inom offentlig sektor är meriterande. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper inom socialrätt, särskilt LSS och socialtjänstlagen, samt kunskap om utredningsmetodik inom biståndshandläggning, förvärvad genom utbildning och/eller arbetslivserfarenhet.
Du har en god digital vana och känner dig trygg i att arbeta med och ta till dig nya system och digitala lösningar. I uppdraget ingår även ansvar för arbetsmiljön, vilket förutsätter ett intresse för och förståelse av hur arbetsmiljö påverkar trivsel, hälsa och arbetsprestation.
Som person är du trygg i dig själv och har erfarenhet av ledande roller. Du kombinerar struktur och ordning med öppenhet, omtanke och en god kommunikativ förmåga. Eftersom enheten befinner sig i en utvecklingsfas är det viktigt att du är en tydlig ledare som kan skapa stabilitet och trygghet. Med verksamheten i fokus representerar du omsorgsförvaltningen på ett professionellt sätt och skapar goda samarbeten genom lyhördhet och tydlighet i mötet med både interna och externa aktörer.
