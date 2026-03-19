Chef för Applikationsutveckling och förvaltning
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Drivs du av verksamhetsutveckling och digitalisering? Vill du vara med och skapa förutsättningar för Linköpings universitets framtida digitalisering och användning av AI?
Nu söker vi en enhetschef till Applikationsenheten vid Linköpings universitet som vill vara med och forma de lösningar som verksamheten behöver.
Om jobbet
Som enhetschef leder du Applikationsenheten som utvecklar och förvaltar många av Linköpings universitets IT-lösningar. Rollen kombinerar uppdraget som enhetschef med att leda utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt.
Du samarbetar nära både tekniska och verksamhetsnära roller - allt från systemutvecklare till professorer och studieadministratörer. Enheten du leder består av tolv systemutvecklare och systemförvaltare. Tempot är ofta högt och du kommer ibland att driva projekt i projektovana miljöer, men där du kommer i kontakt med engagerade forskare, studenter och kollegor från hela universitetet. På Linköpings universitet finns det alltid mer att lära och utveckla och det pågår kontinuerliga förändringar och förbättringar.
Som enhetschef förväntas du bland annat att:
• Ansvara för verksamhet, ekonomi och personal inom enheten.
• Coacha medarbetare i det dagliga arbetet och skapa goda förutsättningar för leverans enligt uppdrag.
• Driva förändrings- och verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering och AI, både inom enhetens uppdrag och som stöd till andra delar av LiU.
• Leda projekt, till exempel systemutvecklingsprojekt eller förändringsuppdrag, som projektledare eller scrum master.
• Planera, prioritera, resursfördela och leda uppdrag inom enheten.
• Hantera konsultavrop, leverantörsdialoger samt uppdrags- och förvaltningsavtal inom LiU.
Du ingår i Digitaliseringsavdelningens ledningsgrupp tillsammans med sex andra enhetschefer och Digitaliseringsdirektören. Tillsammans driver ni det strategiska arbetet för att stärka universitetets digitala utveckling och skapa förutsättningar för innovativa och hållbara IT-lösningar för studenter, forskare och lärare.
Om dig
Vi söker dig som är en engagerad ledare inom digital utveckling och som har erfarenhet av att driva förändring, gärna i komplexa organisationer. Du är kommunikativ och lyhörd för verksamhetens behov och har förmåga att omsätta dessa till effektiva och långsiktigt hållbara IT-lösningar.
Som person har du ett genuint intresse för dina medarbetare och arbetar för att skapa laganda och ett arbetsklimat präglat av tillit, trygghet och trovärdighet. Du ser möjligheter i förändring, är målmedveten, strukturerad och arbetar kontinuerligt med uppföljning tills uppdraget är slutfört. Du är trygg i ditt ledarskap, stabil och har god självinsikt.
Vi vill att du har:
• Akademisk examen inom IT eller annan examen som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av att coacha och leda kvalificerade medarbetare med olika kompetenser, både i operativa och strategiska frågor.
• Gedigen erfarenhet av ledarskap och projektledning.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• God förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Tidigare chefserfarenhet.
• Erfarenhet av att leda komplexa utvecklings- eller innovationsprojekt samt verksamhetsutveckling inom digitalisering och IT.
• Erfarenhet av att vara ledare för systemutvecklare eller systemförvaltare.
• Erfarenhet av metoder för projektstyrning, till exempel PPS, eller agila arbetssätt såsom scrum.
Din arbetsplats
På Linköpings universitet finns sedan flera år en tydlig ambition att tidigt ta till sig och använda ny teknik. Som medarbetare på Digitaliseringsavdelningen får du möjlighet att bidra till denna utveckling och arbeta med modern teknik.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Digitaliseringsavdelningen och träffa flera av våra medarbetare.
Din arbetsplats är placerad i nybyggda lokaler på Campus Valla.
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse
Som enhetschef anställs du tillsvidare som koordinator och förordnas tidsbegränsat med arbetsuppgifter som enhetschef.
Lön och förmåner
Individuell lönesättning.
Våra förmåner omfattar bland annat friskvård och goda semester- och pensionsvillkor.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Publiceringsdatum2026-03-19
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
I denna rekrytering samarbetar Linköpings universitet med Novare. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 19 april. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Individuell lön.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
Digitaliseringsdirektör
Joakim Nejdeby joakim.nejdeby@liu.se 013-28 17 57
9808605