Chaufförer sökes till XR Miljöhantering.

XR Bolagen AB / Renhållningsjobb / Skövde
2026-03-24


Chaufförer sökes till XR Miljöhantering. Innefattar komprimator och liftdumperkörning. (tidsbegränsad anställning under sommaren med möjlighet till förlängning)
Hur ser din arbetsdag ut? Som chaufför åt XR Miljöhantering jobbar du med upphämtning/insamling av material/avfall på exempelvis byggen, företag samt små ÅVC:er. Området sträcker sig över hela Skaraborg. Upphämtningen/insamlingen leds av vår transportledning som du kommer vara i daglig kontakt med. Du ansvarar också för bilvård av ditt arbetsfordon.
Kvalifikationer & meriterande bakgrund: Arbetet kräver att du har servicekänsla och gillar att jobba strukturerat. Vi söker dig som är ödmjuk inför uppgiften, flexibel, punktlig och serviceinriktad. Meriterande om du har kört komprimatorbil innan.
Krav: Giltigt C- behörighet/körkort samt giltigt YKB licens. Utdrag från belastningsregistret kontrolleras vid anställning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att passa in i gruppen. Vi söker dig som vill arbeta i enlighet med XR:s värderingar, FRESH: Flexibilitet, Respekt, Eget engagemang, Samarbete och Helhetssyn.
Om tjänsten: Tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning. Start inför sommar 2026. Sysselsättningsgrad under perioden 100%.
Normalt arbetar du måndag till fredag. Lön enligt kollektivavtal (Miljöarbetaravtalet).
Tjänsten är organisatoriskt placerad under avdelningen Fordon på XR Miljöhantering AB och utgår ifrån Skövde.
Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Mikael Staaf, mikael.staaf@xr.nu
010 474 11 21
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Detta är ett heltidsjobb.

XR Bolagen AB, https://xrbolagenab.teamtailor.com
Energivägen 13, 541 34 SKÖVDE
541 34  SKÖVDE

