Chaufför till sommarvikariat
Remondis Sweden AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
Till vår enhet i Jönköping söker vi nu sommarpersonal med C-körkort som vill vara en del av vårt viktiga arbete.
Som C-chaufför kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära vardagliga arbetsuppgifter kopplade till renhållning inom Jönköpings län så som insamling av förpackningar från återvinningsstationer samt en del verksamhetsavfall åt våra kunder. Anställningen är på heltid under sommarmånaderna, arbetstiderna kan under perioder variera och helgschema förekommer.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Som chaufför hämtar du återvinningsbart material från våra kunder. Arbetsuppgifterna är varierande och sker i högt tempo. Tjänsten innefattar bl.a.:
• Insamling med baklastare, frontlastare eller lastväxlare * Hantering av fordonsdator och rapportering av avvikelser * Daglig kontroll av fordonetKvalifikationer
Vi söker dig som minst har C-körkort och YKB-behörighet. Meriterande är tidigare erfarenhet av liknande arbete samt kännedom kring det geografiska lokalområdet.
Som person har du förmåga att arbeta självständigt och är ansvarsfull och noggrann i det du gör. Du är även en social person och inte rädd för att prata då kundkontakter ofta förekommer.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Allra viktigast är att du, precis som vi, vill jobba säkert - tillsammans.
Om REMONDIS
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt.
REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning. Så ansöker du
