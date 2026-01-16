Chaufför (Distribution, plock) C-kort,YKB
2026-01-16
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Enköping
, Örebro
, Uppsala
, Karlstad
Glassbolaget arbetar med försäljning och distribution av marknadsledande varumärken så som GB Glace, Ben & Jerry's, Red Bull, Coca Cola, Sibylla m. fl.
Som chaufför hos oss ansvarar du för daglig distribution av varor till våra kunder.
Du som söker bör vara självgående, effektiv och positiv.
Tidigare erfarenhet av distribution, chaufförsyrket samt butiksarbete är meriterande.
Tycka om kundkontakt.
Vi söker chaufförer med C-körkort med YKB!
Tidsbegränsad anställning med varierande längd (3-6 månader).
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: per-anders.atting@varsego.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsong 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glassbolaget D&S AB
556287-8198
Planerargatan 10

781 70 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
D&S AB, Glassbolaget Kontakt
Platschef
Per-Anders Åtting per-anders.atting@varsego.se Jobbnummer
9687242