Chaufför Åsele Akutbil
Åsele kommun / Sjuksköterskejobb / Åsele Visa alla sjuksköterskejobb i Åsele
2025-08-25
, Dorotea
, Vilhelmina
, Lycksele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åsele kommun i Åsele
Åsele är en plats som är perfekt belägen mellan kust och fjäll i Södra Lappland. Vi på Åsele kommun får det självklara i våra invånares vardag att fungera som till exempel att: vatten och värme levereras, vägarna plogas, våra äldre tas väl om hand och grundskolebarnen får sin utbildning. Vi gör skillnad för alla som lever, vistas och verkar i Åsele.
Platsen Åsele kommun innefattar ett 4235 km2 stort naturskönt landområde som har över femtio naturreservat och en nationalpark. Området ingår vintertid som renbetesland för två samebyar. Det som lockar besökare till Åsele, förutom natur och friluftsliv, är anrika Åsele Marknad, en av Sveriges största sommarmarknader.
Åsele kommun (Sjeltien tjïelte på sydsamiska) är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vill du vara med och utveckla Åsele - framtidens inlandsbygd?
Åsele kommun söker chaufför till akutbilen.
Åsele Akutbil bedrivs i samverkan mellan Åsele kommuns räddningstjänst och Region Västerbottens ambulanssjukvård. Räddningstjänsten tillhandahåller förare och ambulans-sjukvården ansvarar för sjuksköterska, fordon etc. I ambulanssjukvården bedöms och behandlas patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till närmaste vårdinrättning. Vill du ha ett riktigt spännande och utmanande beredskapsuppdrag kanske just akutbilsuppdraget kan vara din utmaning - är du den vi söker?Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som förare vid Åsele Akutbil introduceras du inom räddningstjänst och ambulanssjukvård. Du kommer arbeta i team med sjuksköterska i patientnära situationer, där arbetet delvis genomförs utifrån standardiserade arbetsuppgifter. Under larm ingår ansvar för trafiksäkerhet och patienttransport. Uppdraget är beredskap för larm via RAKEL, dygnet runt med inställelsetid på 5 minuter under schemalagda pass. För att klara uppdraget behöver du hålla dig uppdaterad om riktlinjer och anvisningar både för vård, skadeplatsarbete och fordon. Fortlöpande kompetensutveckling kommer att planeras och genomföras i samråd mellan samverkande aktörer och dig som arbetstagare.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från räddningstjänst och/eller vårdarbete, meriterande är sjukvårdsutbildning och erfarenhet från akutsjukvård. Extra meriterande är erfarenhet av ambulanssjukvård. Arbetet kräver mycket god körvana. Det är ett krav med B-körkort som du haft under minst 3 år, och att du regelbundet utövat bilkörning under tidsperioden.
Arbetet inom ambulanssjukvård kan vara fysiskt påfrestande, tunga lyft i miljöer utan anpassning förekommer. Därför testar vi din fysiska kapacitet innan anställning.
Efter godkänt fystest genomgår du ett körprov och ett godkänt resultat där kan leda dig vidare till en anställningsintervju. Vi vill att du ska kunna redovisa ett utdrag ur misstanke- och brottsregistret.
Vi lägger särskilt stor vikt vid dina personliga egenskaper, samarbetsförmåga, social kompetens, stresstålighet, praktiskt handlag och förmåga till anpassning i skiftande och varierande arbetsförhållanden.
Omfattning
Anställningen omfattar deltid, endast schemalagd beredskapstid som planeras enligt tvättstugemodellen. Kompetensutvecklingstid individuellt.
Övrigt
Observera att tillstånd från huvudarbetsgivare krävs för att erhålla anställning.
Ansök via kommunens webbplats under flik "Jobba hos oss" - "Lediga jobb hos oss".
Eller till: raddningstjansten.aselekommun@asele.se
, senast 25-09-25, märk med "Akutbil ".Ersättning
Lön enligt RIB - och lokalt avtal.
Vi kan komma att etablera kontakt med sökande fortlöpande under ansökningstiden.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/30". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åsele kommun
(org.nr 212000-2791) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Administrativa avdelningen Kontakt
Conny Sandström 094114033 Jobbnummer
9474551