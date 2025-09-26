CFO | Chief Financial Officer | Gimmersta Group | Borås
2025-09-26
Drivs du av att ha en nyckelroll i ett entreprenörsdrivet investeringsbolag? Gimmersta Group söker nu en erfaren och affärsdriven CFO (Chief Financial Officer) som vill vara med och driva en tillväxtresa på koncernnivå. Som CFO får du ett helhetsansvar för den ekonomiska styrningen av investeringsverksamheten och blir en strategisk rådgivare till VD. Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativt ansvar och ger dig en unik möjlighet att sätta avtryck i både koncernens strategi och dotterbolagens utveckling.
Om Gimmersta Group
Gimmersta Group AB är ett svenskt investeringsbolag drivet av entreprenörer. Vi är ett familjeföretag med aktiva ägare med ett långsiktigt perspektiv och ett starkt engagemang i våra portföljbolags utveckling.
I dag investerar vi inom tre huvudområden: tapetbranschen, fastigheter och tech, men vi ser kontinuerligt över möjligheter att bredda vårt fokus till fler branscher. Vår styrka ligger i att bygga starka varumärken inom internationell e-handel, skapa platser att längta till samt utveckla tekniska lösningar. Exempel på innehav är Gimmersta Wallpaper AB, Sandwalls Fastigheter AB och Applied Technology STHLM AB.
Gimmersta Groups koncernledning är ett litet team med en stor plan att förvärva nya fantastiska bolag samtidigt som vi arbetar nära ledningarna i våra befintliga portföljbolag. Vi stödjer dem i visions- och strategiarbete, affärsplanering och uppbyggnad av ekonomiska rapportstrukturer. När affärsplanen är satt ger vi respektive ledning fullt förtroende och utrymme att driva sin affär.
Om rollen
Som CFO för Gimmersta Group ingår du i koncernledningen och får en central roll i gruppens fortsatta tillväxtresa. Du ansvarar för den övergripande ekonomiska styrningen, analyserar nya investeringsmöjligheter och är ett kvalificerat affärsstöd- både till koncernens ledning och till dotterbolagens team.
Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativt ansvar och passar dig som är trygg i analyser och ekonomistyrning, men som också brinner för att skapa struktur i tillväxtmiljöer, arbeta affärsnära och stötta entreprenörsledda bolag i att nå nästa nivå. Du kommer att få driva M&A-processer såsom genomföra due diligence, förvärv och integration.
Du representerar företaget i kontakten med förvärvskandidater, revisorer, banker och finansbolag samt sköter rapportering till myndigheter. Du rapporterar till koncernchefen (VD) och tjänsten är placerad på huvudkontoret i Borås.
Dina ansvarsområden:
* Utveckla och leda strukturen för rapportering, budget och prognos på koncernnivå, i samarbete med dotterbolagen.
* Ansvara för koncernens rapportering av bokslut samt konsolidering.
* Ansvara för koncernens legala och regulatoriska efterlevnad.
* Vara en aktiv partner till VD i det strategiska arbetet kring investeringar och delta i utvärdering av nya branscher och bolag att investera i.
* Ansvara för finansiell due diligence, värderingsmodeller och investeringsanalyser och bidra i integrationsarbetet efter förvärv.
Om dig
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom ekonomi, civilekonom eller motsvarande.
* Erfarenhet från en liknande roll som CFO, Group CFO, Finance Director eller VD.
* Erfarenhet av bolagsförvärv, due diligence och integration.
* Goda kunskaper inom redovisning, budgetering, analys- och prognosarbete.
* Förmåga att arbeta nära verksamheten och förstå affärslogik i olika branscher.
* Mycket god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska.
* Erfarenhet av ERP- och BI-verktyg samt mycket goda kunskaper i Excel.
Som person är du affärsmässig, analytisk, strukturerad och prestigelös. Du har en förmåga att arbeta självständigt men trivs också med samarbete. Din öppenhet och flexibilitet gör att du lätt anpassar dig till olika situationer. Med ditt engagemang och affärsdriv bidrar du till framgång i tillväxtbolag med entreprenörsanda.
Vi erbjuder dig
* En nyckelroll i ett entreprenörsdrivet investeringsbolag.
* Möjlighet att påverka hela koncernens ekonomiska utveckling och struktur.
* Varierande arbetsuppgifter i en grupp med höga ambitioner och snabb beslutsväg.
* Direkt påverkan på våra portföljbolags framgång genom aktivt samarbete.
