CE-förare natt för sommaruppdrag!
Fordonsförarjobb / Norrköping
2026-02-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Norrköping
Vi har fått förtroendet att rekrytera CE-chaufförer till ett av Nordens ledande företag inom logistiklösningar inför sommaren.Vi söker dig som har tidigare erfarenhet eller är i början av din karriär och vill utvecklas inom transportbranschen.
Arbetsuppgifterna består av lastning, lossning och transport av gods. Du utgår från Norrköping och kör transporter mellan terminaler, hanterar spetsbyten samt skiftar lastbärare.
Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund. Tjänsten avser nattarbete med fast schema (ingen skiftgång).
Detta är en heltidstjänst med start april-maj som pågår till slutet av augusti, med goda möjligheter till förlängning.
DETTA SÖKER VI
Du är självgående, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du värdesätter laganda. Du är trygg och tålmodig - livet på vägen innebär både lugna stunder och perioder med högre tempo, och du hanterar båda med balans.
Du har god fysik, är serviceinriktad och anpassningsbar i ditt arbetssätt.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt färdskrivarkort
ADR grund
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Ostraffad (utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras)
Meriterande:
Truckkort
Tidigare erfarenhet inom transportyrket
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb.
