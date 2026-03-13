CE-chaufförer sökes för omgående start!
2026-03-13
SC transport har närmare 20års erfarenhet av transportbranschen och samarbetar idag med några av landets största transportbolag. Vi är specialister på bemanning och rekrytering av yrkeschaufförer och finns på över 206 orter i Sverige.
Har du CE-behörighet, YKB samt ADR och trivs med ett arbete som är lugnt och metodiskt och där säkerhet är A och O? Då läser du rätt annons!
Till vår samarbetspartner i Enköping söker vi nu CE-chaufförer som kommer att köra inrikestransporter åt en global aktör, vars allra största fokus är säkerhet - det är därför viktigt att du värderar just säkerhet, ansvarstagande, engagemang och noggrannhet högt. Just säkerhet är något som genomsyrar hela verksamheten och turerna är därmed anpassade med goda marginaler för att hinnas utföras inom arbetspassets tid. Självklart kör du moderna, hela och rena fordon.
Du kommer att bli anställd av oss på SC transport och uthyrd till vår samarbetspartner. Det finns möjlighet att starta omgående och anställningarna löper på till slutet av augusti, med mycket goda chanser till förlängning. Du utgår från Enköping och startar 06 med antingen 8, 10 eller 12h pass. Du är garanterad heltid.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten:
CE-körkort sedan minst 36 månader
Minst 24 månaders sammanhängande erfarenhet som antingen C eller CE-chaufför
Giltigt YKB
ADR stycke
Truckkort (A-B)
Goda kunskaper i svenska
Vi söker dig som
För att trivas på denna tjänst är det viktigt att du trivs med ett lugnt och metodiskt arbete och att du ser det som en självklarhet att arbeta utefter de högt ställda säkerhetskraven. Vidare är du företagets ansikte utåt och därför är det viktigt att du känner glädje och stolthet över arbetet du utför. Du är van vid att hålla ordning och reda och ser till att fordon och flak hålls hela och rena.
Om du har ett högt engagemang och ser hög säkerhet som en självklarhet - då söker vi just Dig! Urval kommer att ske löpande och tjänsterna kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Baltzar von Platens gata 2B (visa karta
)
745 31 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Petronella Pedersen petronella.pedersen@studentconsulting.com Jobbnummer
9797788