CE-Chaufför till Götene Kyltransporter
2025-08-08
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
Om arbetsgivaren
Götene Kyltransporter AB och dess ägare Frigoscandia AB driver ett temperaturkontrollerat logistiskt nätverk där vi lagrar och distribuerar livsmedel på ett hållbart och kvalitetssäkert sätt. Genom våra fordon, lager och terminaler hanterar vi livsmedel från -23 grader till +18 beroende på vilket behov och krav som ställs. Att vara expert på temperaturer är en naturlig del av vårt företags dna. Vår tydliga ambition framåt är att erbjuda våra kunder smarta logistiktjänster, enkla att hantera, allt i takt med den teknikutveckling som nu möjliggörs i vår bransch. Förutom lager och distribution i Norden och Europa, erbjuder vi olika typer av tjänster som infrysning, upptining eller förberedande butiksexponering.
Arbetsbeskrivning
Götene Kyltransporter AB söker lastbilschaufförer med utgångs ort Götene. Är du redo för ett omväxlande arbete med både distribution, fjärrtransport och terminalarbete? Tjänsterna är schemalagda och vissa innefattar natt samt helgarbete. Vi söker dig som är stresstålig, självgående, social och serviceinriktad. Vi utgår från att du är ordningsam med arbetsredskap och frakthandlingar och diverse saker som ingår i tjänsten. Det är meriterande om du har vana att köra med släp.
Götene Kyltransporter AB har en modern och välskött fordonspark. Stora delar av trafiken är linjetrafik, dvs. lastas och lossas på omlastningscentraler och som sedan distribueras lokalt av oss själva samt andra företag. Vi trafikerar områden som Skåne, Mälardalen, Västergötland, Småland, Östergötland.
Kvalifikationer
• CE-körkort.
• Digitalt förarkort.
• Giltigt YKB.
• Truckkort.
• Backa med släp
Meriterande
• Kört kyl- och frystransporter
Vem söker vi?
Vi söker dig som värnar om våra kunder och tar väl hand om både fordon och livsmedlet. Vi förväntar oss att du med hög service levererar med noggrannhet och kvalité. I jobben hos oss förekommer det en del aktiva moment. Vi ser gärna att du trivs med att få vara igång, träffa kunder och se olika områden av Stockholm.
Är du rätt person för tjänsten? Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Tillträdesdag för tjänsterna sker enligt överenskommelse. Företaget erbjuder till sin personal flera olika personalförmåner. Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Vid frågor kontakta Amir på amir@kraftsam.se
