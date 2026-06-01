Ce-Chaufför Sökes - Spetsbyte Natt!
Är du en trygg och ansvarstagande CE-chaufför som trivs med nattarbete? Nu söker vi chaufförer för spetsbyte med utgångspunkt i Eskilstuna.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Som CE-chaufför inom spetsbyte kör du gods mellan olika terminaler under natten. Arbetet innebär oftast att man hämtar en trailer eller ett ekipage på en terminal, kör till en mötesplats eller annan terminal, byter trailer med en annan chaufför och därefter kör tillbaka eller vidare enligt planering.
Arbetet är strukturerat och passar dig som gillar att köra långa sträckor med tydliga rutiner och mycket eget ansvar. Körningarna sker främst kvälls- och nattetid när trafiken är lugnare.
Vi söker dig som
Körkort med behörighet CE
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
ADR (meriterande)
Erfarenhet av trailer eller släpkörning
God vana av handdator eller scanner (meriterande)
Truckkort (meriterande)
Svenska i tal och skrift då all kommunikation sker på svenska
Flexibilitet vad gäller arbetstider
Som person är du:
Ansvarsfull och punktlig
Flexibel och stresstålig
Serviceminded med ett professionellt bemötande
Självständig men också en lagspelare
Vi erbjuder
Heltidsuppdrag hos en etablerad aktör inom logistik
Marknadsmässig lön
Kollektivavtal och försäkringar
En personlig och stöttande konsultchef
Möjlighet att bygga värdefulla kontakter för framtidenÖvrig information
Start omgående. Vi behandlar ansökningar löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal
Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning med över 20 års erfarenhet. Vi är verksamma över hela Sverige och har kollektivavtal. Som konsult hos oss får du stöd av en närvarande konsultchef och möjlighet att utveckla din karriär genom varierande uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7784377-2027050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1
)
632 20 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
