CE-Chaufför, heltid

Vi rekryterar för framtiden!
Vi är ett litet företag som värnar om våra chaufförer och där du kan vara med och forma din arbetsplats. Vi värdesätter öppenhet och att du kommer till oss när något känns fel. Vi samarbetar gärna för att få till bra förändringar. Vi använder oss av moderna hjälpmedel som TransPA, fjärrnedladdning av förarkort och egendesignad App genom Colix .
Är du nyfiken kontakta oss gärna. Du får gärna åka med en tur för att se hur det funkar.
Vi söker en CE-Chaufför med erfarenhet av bil och släp, samt innehar, YKB, digitalt förarkort.
Meriterat är kunskaper i tempererade transporter, truckvana och ADR men ej krav.
Du är i grunden positiv och social, eftersom vi dagligen har täta kundkontakter.
Att vara punktlig är en god egenskap hos oss och vi önskar att du är en ansvarsfull person. Vi söker en CE-chaufför för distributionskörning i Västsverige. Uppdragsgivare är Ica Sverige AB. Bilarna utgår från Kungälv där du tillsammans med personal från Ica gemensamt lastar bil och släp. Du kommer besöka 1-5 butiker per dag för lossning. Vid lossning kommer personal från butiken att hjälpa till. Du kommer även hantera tom-emballage från butiken.
Leveranser sker alla dagar i veckan året runt även röda dagar. Arbetstiden är schemalagd och tidiga mornar samt sena kvällar förekommer.
Inga övernattningar. #jobbjustnu
Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: hoviksnastrp@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE-chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höviksnäs Kyltransport AB
(org.nr 556852-3079)
Arntorp 320 (visa karta
)
442 93 KAREBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höviksnäs Kyltransport AB Jobbnummer
9453739