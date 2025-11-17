CE chaufför till Biotransporter Helsingborg
2025-11-17
Om GDL
GDL erbjuder kundanpassade lösningar inom transport- och logistiktjänster. Vi sysselsätter i Sverige uppåt 1 000 fordon och har över 300 anställda. GDL AB finns på 12 orter i Sverige och omsätter över 2 miljarder SEK. Hos oss är du Trygg hela vägen. Läs mer på gdl.se.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Arbetet innebär biotransporter runt om i södra Sverige. Utgångspunkt och avslut sker alltid i Helsingborg. Du kommer att utföra transporter med trailer, både in och ut från vår anläggning, och arbetet innebär daglig kontakt med kunder.
Arbetstiderna är främst förlagda till dagtid, men kvällar kan förekomma. När du börjar hos oss får du handledning och utbildning för att snabbt komma in i arbetet. Vi erbjuder avtalsenlig lön enligt transportavtalet. Kvalifikationer
Du skall vara trevlig, flexibel, stresstålig och ha en god servicekänsla. Det är viktigt att du kan planera din körning väl, också utifrån miljöpåverkan, trafiksäkerhet och utifrån gällande lagar och regler. Du skall behärska svenska i tal och skrift.
• Erfarenheter av liknande bio transporter tex livsmedel, avfall, gödsel.
• Praktisk erfarenhet av att använda olika kran eller lastsystem.
• Grundläggande mekanisk/teknisk förståelse för fordom under transport.
• Säkerhetsmedveten, miljötänk och trafiksäker planeringKompetenser
• CE behörighet
• Yrkeskompetensbevis YKB
• Förarkort för digital färdskrivare
Meriterande kompetens
• Tidigare kört gödseltransport
• Hanterat kran (utan certifikat)
• Teknisk kompetens
Arbetstid
Heltid 100% omgående anställning
Varaktighet
En behovsanställning med goda chanser för en tillsvidareanställning
För att söka tjänsten sänder du CV + personligt brev till career@gdl.se
I ämnesraden skriver du CE Chaufför till biotransporter. Vi hanterar ansökningar löpande, så sänd in din ansökan så snart som möjligt. Vid ytterligare frågor om tjänsten kontakta Anna Sirina Lindskog anna.lindskog@gdl.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: career@gdl.se Arbetsgivarens referens
