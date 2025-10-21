Cbrn Samordnare Till Internmedicin
2025-10-21
Världsläget och regeringen ställer ökade krav på regionerna att förbättra sin förmåga att hantera större negativa händelser i samhället. En del av dessa är CBRN- händelser. CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och händelser.
I rollen som CBRN -samordnare är du anställd inom verksamhetsområde internmedicin. Verksamhetsområdet har enheter i Gävle, Hudiksvall och Sandviken. Internmedicin erbjuder både sluten- och öppenvård inom lungmedicin, njurmedicin, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, strokemedicin och akutmedicin. Totalt arbetar cirka 540 medarbetare inom verksamhetsområdet.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Vi söker en person med kunskap och driv inom området CBRN som vill bygga upp Region Gävleborgs beredskap för CBRN.
Som CBRN- samordnare hos oss kommer du bland annat att vara
• ansvarig för att planera, leda och samordna åtgärder vid händelser som involverar kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) ämnen
• ansvarig för samordning och planering samt delvis utförande av utbildning av klinisk personal såsom läkare, sjuksköterskor och undersköterskor
• ansvarig för inköp, funktionskontroll/underhåll och utbildning kring CBRN materiell i samverkan med beredskap med rapportering till CBRN-råd/Hälso- och sjukvårdsledning
• rådgivande för CBRN beredskapsredundans vid nybyggnation/ombyggnation
• rådgivande för Verksamhetsområdet ambulans/akut för ambulatorisk beredskapskapacitet/materiell
• sammankallande och agendahållande till CBRN råd
• samverkansbildande med andra samhällsaktörer
• ansvarig för såväl framtagande som genomförande av övningsscenarios.
Hos oss får du
• ett stimulerande och omväxlade arbete med stora möjligheter till eget initiativtagande
• vara med och bygga upp CBRN- verksamheten från start och driva den framåt.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Som person ser du möjligheter och är drivande. Du omvärldsspanar och tar in direktiv och är uppmärksam på verksamhetens behov och initierar och motiverar förändringsarbeten. Med förmåga att både ge och få tillit skapar du ett positivt och utvecklande arbetsklimat. Du är ansvarstagande och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya processer som du sedan uthålligt för framåt. Du är kommunikativ och har lätt att samarbeta med andra men tycker också om att arbeta självständigt. Du har förmågan att planera, analysera och driva flera arbeten parallellt, vilket innebär att du också kan prioritera och strukturera ditt arbete på ett bra sätt.
För att lyckas i rollen krävs att du har
• tidigare erfarenheter av liknande arbete inom krisberedskap
• erfarenhet av verksamhetsutveckling och strategiskt arbete, gärna från offentlig verksamhet
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har högskoleutbildning med legitimation inom hälso- och sjukvård eller annan erfarenhet inom hälso- och sjukvård som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
