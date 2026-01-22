Category Manager
___________________________________________________________________________________________
Häng med på resan med Jollyroom - e-handeln som startade år 2010 och nu dominerar Nordens marknad som den största onlinebutiken för barn- och babyprodukter. Vi strävar efter att erbjuda inte bara produkter, utan en total livsstilsupplevelse, för föräldrar i Europa.
Med över 2 miljoner nöjda kunder och ett sortiment som omfattar produkter för gravida, nyfödda och barn till 12 år, är vi inte bara en butik, vi är en destination för barnfamiljen. Vi brinner för att göra familjelivet enklare, roligare och mer inspirerande genom att erbjuda de bästa varumärkena och de senaste produkterna. Men vi nöjer oss inte där - vi är på en ständig resa mot att bli bäst i Europa. Vår nya bas, Campus Jollyroom strax utanför Göteborg, är en plats där innovation möter passion. Här huserar vårt stora, moderna kontor, toppmoderna lager på 55 000 kvm och ett showroom som tar kundupplevelsen till en ny nivå. Vi tror på att investera i våra 400 medarbetare, därför har vi även ett välutrustat stort personalgym på plats för att se till att vårt team är i toppform för att möta våra högt uppsatta mål.
Men det slutar inte där. Med fysiska butiker i Stockholm och Oslo expanderar vi vårt grepp över den europeiska marknaden. Vi är inte bara med i spelet - vi är här för att vinna. Och du kan vara en del av det här vinnande laget.
Vi letar ständigt efter talanger som delar vår passion och vår drivkraft att göra skillnad. Så om du är redo att vara en del av något stort, om du är hungrig efter utmaningar och redo att ta nästa steg i din karriär, då är Jollyroom platsen för dig.
Category Manager till Jollyroom i Göteborg
Är du redo att ta nästa steg som en av nyckelspelarna i vårt lag? Har du erfarenhet som nummer två i din avdelning, känner dig redo för att ta nästa steg i din karriär och vill du vara med på resan att vända från förlust till vinst? Då är det här rollen för dig.
Som Category Manager hos oss blir du en del av vårt team på inköp- och försäljning, likt en lagkapten på ett fotbollslag. Du kommer att arbeta hands-on med utveckling och optimering av en del av vårt sortiment och strategier, kommer dyka ner i detaljerna för att kunna ta rätt beslut och kommer att styra ett mindre team. Du kommer att samarbeta nära med din chef samt vår VD och grundare, vilket ger dig stora möjligheter att påverka och driva vårt lag framåt. Vi söker en handlingskraftig, passionerad lagspelare som älskar att överträffa mål och ta sig an utmaningar med hög energi och ett lösningsorienterat mindset.
Är du redo att kliva in på planen och göra skillnad? Sök rollen som Category Manager idag!
Ansvarsområden:
• Budget- och resultatansvar: Du har fullt ansvar för att upprätta och följa budgetar samt säkerställa att våra försäljnings- och marginalmål uppnås inom din kategori.
• Strategi och handlingsplaner: Du utformar och verkställer strategiplaner för att maximera försäljning och lönsamhet, samtidigt som du tar fram handlingsplaner för ditt team.
• Personalansvar: Du leder, utvecklar och stöttar ditt eget team.
• Samarbete med kommersiella ledningsgruppen: Du är en aktiv del i samarbetet mellan inköp och marknad (även kallad vår kommersiella avdelning) för att säkerställa att vi alltid håller oss uppdaterade och tar avdelningen till nästa nivå genom tydliga samspel, kravställningar och till syvende och sist ett gott samarbete.
• Konkurrensanalys och prisstrategier: Du ansvarar för att genomföra konkurrensanalyser och utveckla prisstrategier för att säkerställa vår konkurrenskraft på marknaden.
Vi söker dig som:
• Är en säljare ut i fingerspetsarna, med andra ord en vinnarskalle med pannben - du vill vinna alla matcher.
• Har en hög energinivå och tar tag i problem med en kreativ twist - för oss är utmaningar bara möjligheter i förklädnad.
• Brinner för att vara en del av ett team där varje dag är en ny äventyrsresa och där vi tillsammans skapar framgång.
• Är analytiskt lagd och ett öga för detaljer.
• Är uppdaterad på vad som händer i branschen och scrollar gärna igenom sociala medier för att hitta inspiration eller upptäcka en ny trend "kidsen" håller på med.
• I tjänsten ingår även en del resor där vi gör leverantörsbesök runt om i världen.
Vi tror att du besitter följande erfarenhet:
• Detaljhandel- och/eller e-handel
• Jobbat med FMCG, och således metoden rätt produkt till rätt pris i rätt tid
• Förhandlingsvana med goda resultat
• Tidigare haft personalansvar
Det är meriterande om du tidigare jobbat i ett tillväxtbolag, i SAP och Qliksense/Qlikview.
Fördelar med att jobba på Jollyroom
• Gratis tillgång till nytt gym i Göteborg
• Kollektivavtal för alla anställda
• Fantastiska utvecklingsmöjligheter
• Stora möjligheter att påverka och ta egna initiativ
• Fiskvårdsbidrag
• Personalrabatter
Upplägg och kontakt:
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid (6 månaders provanställning tillämpas)
• Placering: Göteborg, Sörredsvägen 111 i Torslanda, Göteborg
• Urval: sker löpande
Blev du ännu mer nyfiken på Jollyroom? Glöm inte att följa oss på LinkedIn och Instagram!
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vi arbetar löpande med rekryteringen, var gärna snabb med din ansökan.
