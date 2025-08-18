Casinopersonal i Ystad
Cherry Spelglädje AB / Kassapersonalsjobb / Ystad Visa alla kassapersonalsjobb i Ystad
2025-08-18
Vi expanderar och söker dig som vill vara en del av utelivet i stan och arbeta i en rolig och positiv miljö. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta direkt mot gästerna för att skapa en trevlig stämning.
Vill du ha ett socialt utvecklande extrajobb där ingen kväll är den andra lik? Då har vi jobbet för dig.
Cherry Spelglädje söker blivande dealers i Ystad. Vi erbjuder casino på barer, nattklubbar och restauranger.
Att arbeta som dealer är ett väldigt spännande jobb som lämpar sig bra för dig som studerar, behöver ett arbete till eller helt enkelt vill ha väldigt roligt på jobbet.
Ett arbete hos oss är flexibelt då Cherry Spelglädje bedriver casino runt om i hela Sverige från Kiruna till Ystad. Så du kan med fördel ta med dig jobbet om du flyttar till annan ort.
Vi erbjuder minst fyra helgkvällar i månaden vilket motsvarar ca 20 timmar. Möjlighet att arbeta mer helger utöver detta finns.
Ingen tidigare erfarenhet krävs, då vi lägger större vikt vid dina personliga egenskaper. Vi erbjuder lön enligt kollektivavtal samt möjlighet till provision.
Känner du att detta är ett arbete som passar dig lämna du enkelt din ansökan på www.cherry.se/jobba/
Har du några frågor kan du kontakta Felicia Anderberg som är Platschef i Södra Skåne. Du når Felicia på 0707-444 555 eller felicia.anderberg@cherry.se
.
Kolla gärna in vår Instagram @cherryspelgladje Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
(org.nr 556225-3806), http://www.cherryspelgladje.se
271 31 YSTAD Kontakt
Chefscrpoupier
Maja Anthonsen maja.anthonsen@cherry.se 0707-444 555 Jobbnummer
