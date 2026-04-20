Case Manager/Rehabkoordinator
2026-04-20
Vår vision är Sveriges friskaste kunder. Vi arbetar i team gentemot våra olika kundföretag och levererar tjänster inom arbetsmiljö- och hälsoutveckling, rehabilitering och sjukvård. Positiv inställning, innovation, helhetssyn och en stark vilja att åstadkomma goda resultat kännetecknar vår kultur och arbetsgemenskap.
Som Case manager/Rehabkoordinator hos oss har du en central och mycket viktig roll i att koordinera rehabiliteringsinsatser utifrån våra kunders olika rehabiliteringsstrategier. Du arbetar b la med kartläggande samtal, fånga upp tidiga signaler på ohälsa, stötta chef och HR i olika rehabiliteringsärenden och deras systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom en tät dialog med kunden skapar ni tillsammans möjligheter till tidiga insatser i syfte att främja hälsa i arbetslivet.
Du har ett genuint intresse för att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering, att möta kunden och den kundanställde där den befinner sig och genom ett konsultativt förhållningssätt presentera möjligheter. Du är van att ta eget ansvar och arbeta på egen hand likväl som du besitter en social kompetens och är en god lagspelare. Du arbetar noggrant och strukturerat, är en god kommunikatör och flytande i tal och skrift på både svenska och engelska samt har goda IT-kunskaper. Som person är du målmedveten och motiveras av att se konkreta resultat.
Rollen kräver helhetsperspektiv där individ-, grupp- och organisationsfaktorer beaktas.
Vi växer i Lund, därför söker vi en Case manager/Rehabkoordinator. Meriterande om du är legitimerad sjuksköterska samt erfarenhet av arbete med rehabilitering. Du har ett brinnande intresse för människor i arbetslivet, en helhetssyn och vill gärna arbeta på ett förebyggande och promotivt sätt. Vi ser även att du har ett affärsmässigt/konsultativt förhållningssätt samt social kompetens och är en god lagspelare. Då vi är en mindre enhet lägger vi stor vikt vid personlighet och för att passa in i vårt positiva och professionella team.
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Feelgood Företagshälsovård AB
(org.nr 556185-6385)
223 63 LUND
