Campingreceptionist
Kiviks Camping AB / Receptionistjobb / Simrishamn Visa alla receptionistjobb i Simrishamn
2026-05-16
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiviks Camping AB i Simrishamn
Kiviks camping är en mysig camping beläget nära havet med 140 campingplatser samt 10 stugor och rum i Kivik på Österlen. Här i Kivik arrangeras bland annat Kiviks Marknad och den välbesökta Äppelmarknaden varje år. Gångavstånd till Kiviks hamn med flera restauranger och butiker.
Vi söker nu medarbetare till Receptionen på Kiviks Camping sommaren 2026.Publiceringsdatum2026-05-16Dina arbetsuppgifter
Som receptionist är du företagets ansikte utåt och blir gästens närmaste kontakt. Vi söker dig som tycker att service är en självklarhet och att hjälpa gästen alltid kommer i första hand. Arbetsuppgifterna består av att svara på mail och telefon, vara behjälplig att svara på frågor om anläggningen och närområdet, boka in gäster, ta emot gäster i form av ut- och in-checkning. Reception och butik är kombinerat så arbetet innebär även kiosk- och butiksförsäljning.
Även enklare underhåll av serviceutrymmen och andra ansvarsområden på campingen ingår i tjänsten.Dina personliga egenskaper
Som medarbetare hos oss behöver du vara serviceinriktad och alltid sträva efter att ge våra gäster den bästa helhetsupplevelsen. Som person är du positiv, ansvarstagande, stresstålig, har lätt för att samarbeta och kommunicera. Du har god struktur i ditt arbete, ordning och reda runt om dig.
Kvalifikationskrav
Tidigare arbete inom turistnäringen är meriterande men inte ett krav. Språkkrav: Engelska och svenska flytande, både i tal och skrift. Tyska och/eller Holländska är meriterande.
Varaktighet
Säsongsanställning juni-augusti
Även helger före/efter säsongen kan vara aktuellt.
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du Jobbnummer
9912210