CAM-beredare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ale Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ale
2025-09-12
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Ale
, Lerum
, Trollhättan
, Kungälv
, Partille
eller i hela Sverige
CAM-beredare till Brogren Industries
Nu har du chansen att ta din karriär till nästa nivå som CAM-beredare i ett företag som växer. Brogren Industries söker en driven och erfaren CAM-beredare som vill bli en del av det framgångsrika teamet i Älvängen. Du erbjuds en unik möjlighet att arbeta i en trygg, ren och professionell miljö där utveckling, kvalitet och teamwork står i fokus.
Varför Brogren Industries?
Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och internationell miljö med höga ambitioner. Du blir en del av en företagskultur som präglas av familjär gemenskap och en "alla-hjälps-åt-attityd". Många av medarbetarna har varit med länge och vuxit med företaget - här finns stora möjligheter att utvecklas och göra skillnad!
Vad innebär rollen?
Som CAMberedare hos Brogren Industries kommer du att:
• Följa produkten från start till mål, tillsammans med teknik och tillverkning.
• Utvärdera och optimera processer för att nå högsta kvalitet.
• Utföra ritningsläsning, specifikt av mekaniska- och tillverkningsritningar.
• Arbeta med CAD/CAM-programmen Autodesk Inventor och Mastercam.
• Delta i projektarbete och kontinuerligt bidra till vårt förbättringsarbete.
• Utföra NC-beredningar och validering av NC-data.
• Skapa kvalitetsdokument och produktionsunderlag enligt kundkrav.
• Utveckla fixtureringar och konstruera 3D-modeller och ritningar.
• Delta i utvecklingen av vår tekniska kompetens och systemstöd.
• Kvalitetssäkra våra processer och produkter.
Du kommer också vara en viktig supportfunktion för produktionen, där du bidrar med tekniska lösningar och hjälper till att förbättra och implementera nya processer och teknologier.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av CAM-programmering och NC-beredning.
Har teknisk utbildning och ett stort intresse för utveckling.
Är självgående och lösningsorienterad, med vana att driva arbetet framåt mot uppsatta tidsplaner.
Har kunskap i främst Mastercam, men gärna även Monitor, Inventor och skärteknik.
Har erfarenhet av kvalitetssäkring av detaljer och processer genom FMEA och PPAP (meriterande).
Kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift på både svenska och engelska.
Är nyfiken, och vill ständigt utvecklas både professionellt och personligt.
Har en stark vilja att bidra till ett företag i tillväxt och har förmåga att bygga och underhålla kundrelationer.
Vi erbjuder:
En ansvarsfull och utvecklande roll i ett innovativt företag.
Ett gott arbetsklimat med hög arbetsmoral, stabilitet och långsiktig utveckling.
Trygg anställning i ett växande företag som haft vinstrekord två år i rad.
Arbetstider: måndag-torsdag 6.30-15.45 och fredag 6.30-12.45.
Möjligheter till personlig utveckling och vidareutbildning.
Är du den vi söker?
Om du är en noggrann, kvalitetsmedveten och engagerad person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö, är detta platsen för dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se Arbetsplats
Wrkfrc Kontakt
Anneli anneli.wahlin@wrkfrc.se 0735-115980 Jobbnummer
9507215