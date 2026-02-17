Cam Engineer Till Ufab
Om UFAB På UFAB formar vi framtidens industri genom att kombinera teknik, omtanke och ett kompromisslöst fokus på prestanda. Vi bygger inte bara maskiner och system - vi bygger tillit, långsiktighet och lösningar som håller när det verkligen gäller. Vill du arbeta där precision möter passion, och där vardagen bär spår av något större? Då har du hittat rätt. Läs mer om oss på www.ufab.se
Make more. With less. När industrin pressas på tid, krav och komplexitet hjälper vi dig få ut mer av varje del - genom att tänka lika skarpt som vi bygger. Det är så mänsklig innovation och teknisk precision blir affärsnytta på riktigt. Vi kallar det Industrial Performance
Om tjänsten Som CAM Engineer inom skärande bearbetning är du nyckelpersonen som förvandlar idéer till verklighet. Med din tekniska kompetens, din känsla för detaljer och din förmåga att tänka både strategiskt och praktiskt, säkerställer du att varje komponent tillverkas med högsta kvalitet och effektivitet. Du arbetar dagligen med att säkerställa produktkvalitet och leverans, samt mer långsiktigt med att genomföra planerade förbättringsuppdrag.
I din roll kommer du att: - Arbeta med aktiviteter kopplat till produktkvalitet och processförbättring för att uppnå robusta tillverkningsprocesser och hög effektivitet.
• Planera och bereda skärande bearbetning för produktion.
• Skapa och underhålla CNC-beredningar med hjälp av Mastercam.
• Utföra tekniska analyser och problemlösning inom bearbetning.
• Samarbeta med produktionsteamet för att säkerställa att tillverkningsprocesserna följer specifikationer och krav.
• Delta i framtagning utav fixturering med hjälp av CAD-verktyg.
• Bedriva en tät dialog med operatörer, tekniker och ledning i det dagliga arbetet, samt delta i dialog med kund avseende produktionstekniska frågor.
• Arbeta med produktberedning och produktionsteknik.
Din erfarenhet Vi söker dig som har;- Teknisk utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet. - Erfarenhet av skärande bearbetning och CNC-programmering. - Erfarenhet av strukturberedning och god förståelse för produktionsberedning - Goda kunskaper inom Mastercam. - Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar, specifikationer och kundkrav. - Problemlösningsförmåga, proaktiv och analytiskt tänkande. - God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga. - Kunskaper och van användare av Inventor eller motsvarande.- Kunskaper inom Monitor G5 är meriterande.
Vem vi söker
Vi söker dig som är engagerad och driven person med ett genuint intresse för teknik och tillverkningsprocesser. Du har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i en samarbetsorienterad miljö. Rollen erbjuder ett stort utvecklingsutrymme i en dynamisk miljö med fokus på utveckling av tillverkningsprocesser. Du har god kommunikationsförmåga mot interna och externa parter.
Vi erbjuder En härlig miljö i låg hierarki och ett gott gäng där du utmanas att använda din kreativitet. Vidare finns goda möjligheter till personlig utveckling inom företaget samt de utbildningar som behövs.
Verklig påverkan, Avancerad teknik, Lagkänsla, Ständigt lärande, Lokalt och globalt,
Trygghet och tillväxt-
Känn stabiliteten i ett väletablerat företag som växer och investerar i framtiden.
