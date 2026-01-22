Cafévärdar på S:t Marys kyrkstadscafé
Piteå Församling / Butikssäljarjobb / Piteå Visa alla butikssäljarjobb i Piteå
2026-01-22
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Församling i Piteå
Om Piteå församling
Piteå församling sträcker sig från skogslandskap till vidsträckt skärgård. En församling med nästan 20 000 medlemmar och över 55 anställda. I församlingen ingår fem kyrkor, varav två är samarbetskyrkor med EFS, fem kapell och åtta begravningsplatser varav fem är aktiva. Piteå församling är en aktiv och engagerad del av Svenska kyrkan. Vi har ett stort samhällsengagemang och samverkar nära med skolor och andra aktörer. Vår verksamhet som vilar på värdeorden närvaro, öppenhet och hopp bedrivs för människor i alla åldrar. Vi arbetar långsiktigt med hållbarhet, mångfald och inkludering - och strävar efter att vara en församling i ständig utveckling.
Under sommaren är Öjeby kyrkstad ett populärt besöksmål för pitebor och turister.
Här driver Piteå församling ett café och i sommar söker vi två cafévärdar och en ansvarig cafévärd.
Cafévärd (2 tjänster)Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
- Bakning, disk, servering, kassahantering och städning.
- Möta besökare och skapa en välkomnande atmosfär.Kvalifikationer
- Är minst 18 år.
- Har förmåga att jobba självständigt och i team.
- Är ansvarskännande och kan ta egna initiativ.
- Har kännedom om och ställer upp på Svenska kyrkans värdegrund.
- Har goda kunskaper i svenska och engelska.
- Det är meriterande om du har tidigare vana från serviceyrke.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansvarig Cafévärd (1 tjänst)Dina arbetsuppgifter
- Ansvara för caféet, cafévärdar och guider.
- Ansvara för schema och viss planering av verksamheten.
- Delta vid personalträffar med ordinarie personal och vara länken till din grupp med cafévärdar och guider.
- Bakning, disk, servering, kassahantering, och städning.
- Möta besökare och skapa en välkomnande atmosfär.Kvalifikationer
- Är minst 18 år.
- Har förmåga att jobba självständigt och i team.
- Är ansvarskännande och kan ta egna initiativ.
- Har kännedom om och ställer upp på Svenska kyrkans värdegrund.
- Har goda kunskaper i svenska och engelska.
- Det är meriterande om du har tidigare vana från serviceyrke.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Villkor och anställningsperiod för alla tjänsterna
- Arbetstid: 100 %, 40 timmar per vecka, visst arbete på kvällar och helger förkommer.
- Period: 17 juni - 31 juli.
- Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas innan anställning.
- Lön och ersättningar: Enligt kollektivavtal.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem Varbi. Ange vilken av tjänsterna du är intresserad av. Sista dag för ansökan är den 1 mars 2026. Anställning sker löpande under ansökningsperioden, tjänsterna kan därför vara tillsatta innan sista ansökningsdag. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/38". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå församling
(org.nr 252004-2868) Kontakt
Emma Nilsson emma.nilsson@svenskakyrkan.se 0911-274113 Jobbnummer
9697980