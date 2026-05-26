Cafébiträde till Café Crema!
2026-05-26
Hej!
Letar du efter ett roligt och fartfyllt jobb med många bollar i luften samtidigt? Är du serviceinriktad, social och älskar doften av nybakade kanelbullar? Då har vi det perfekta jobbet för dig!
Café Crema söker nu en cafébiträde på heltid med start omgående som vill bli en del av vårt team!
Café Crema Stockholm AB är ett familjärt företag utöver det vanliga med passion för kvalitet, service och gemenskap. Vi sätter alltid kvalité och gästupplevelsen i fokus, och vi vet att för att uppnå det så är det viktigt att våra anställda känner en gemenskap och drivkraft i arbetet. Vi är inte rädda för att sätta höga mål och att våga ta risker, för vi är övertygade om att rätt inställning tar oss långt och även smittar av sig på alla som är med på vår resa.
Idag driver vi tre caféer i Stockholm! Joina oss idag för att bli en del av familjen!
Din nya roll
Som Cafébiträde hos oss är du en nyckelperson i den dagliga driften. Du välkomnar gäster, tillreder kaffe, smörgåsar, mat och drycker, följer våra rutiner, hanterar kassan och ser till att caféet alltid är rent och välkomnande.
För att trivas i rollen måste du vara social, trevlig och älska att arbeta med och för människor. Du är initiativrik, självgående och klarar av att arbeta i ett högt tempo. Kort sagt: du är ansiktet utåt mot våra gäster och bidrar till att skapa den varma atmosfären som Café Crema är känd för.
Vi söker dig som
Är glad, social och positiv även under stressiga perioder och genuint vill bli en del av vårt team och ta Café Crema till nya höjder
Har en stark känsla för service och vill skapa en wow-upplevelse för våra gäster
Är ansvarstagande och klarar av att jobba självständigt
Är ordningsam och är väldigt bra på att hålla rent omkring dig
Är en lagspelare som kan ställa upp och är samarbetsvillig med teamet
Trivs med högt tempo och gillar att ha många bollar i luften
Är flexibel med arbetstider, morgonpigg och tillgänglig för helgarbete då detta förekommer
Talar flytande svenska och engelska
Högst meriterande om du har relevant arbetserfarenhet och/eller baristakunskaper. Arbetsuppgifter
Välkomna och ta hand om våra gäster samt säkerställa att alla i teamet gör detsamma
Göra kaffe och andra drycker
Förbereda och servera smörgåsar, enklare maträtter och bakverk
Sköta kassan, ta/förbereda beställningar och visa kunskap om vårt varumärke
Lägga beställningar och fylla på varor i kylar och hyllor
Hantera öppning och stängning av caféet självständigt enligt fastställda rutiner
Säkerställa att våra gäster lämnar butiken nöjda och att hela teamet levererar en wow-gästupplevelse
Hålla caféet ren och organiserad
Ansvara för att caféet alltid är attraktiv och säljande
Övrig information
Tjänsten är på heltid i genomsnitt 40 timmar per vecka
6 månaders provanställning med start omgående, senast under mars 2026.
Arbetet kan ske på samtliga av våra caféer i Stockholm. Du ska ha goda förbindelser till Abrahamsberg/Bromma och Lindhagen/Kungsholmen.
Urval sker löpande och intervjuer omgående. Tjänsten tillsättas under mars 2026, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen att söka! Vi ser fram emot att ha dig i vårt team!
VÄNLIGEN RESPEKTERA ATT ANSÖKAN TILL TJÄNSTEN ENDAST SKER VIA VÅR KARRIÄRSIDA OCH INTE VIA E-POST. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
