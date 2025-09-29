Cafebiträde sökes
2025-09-29
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
Cafébträdare sökes - helgjobb i Danderyd (2 tjänster, start omgående)
Vi söker 2 serviceinriktade och engagerade cafémedarbetare till ett mysigt café i Danderyd. Tjänsten är på deltid, och arbetstiden är lördagar och söndagar ca kl. 09:00-17:00. Start sker omedelbart.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Som cafebiträde är du en viktig del av vårt team. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Försäljning och kundservice i kassan
Tillagning och förberedelse av smörgåsar, toast och fika
Påfyllning och iordningställande av varor
Städning och allmänna sysslor i caféet
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Har lätt för att hantera stressiga situationer
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Är positiv, social och gillar att ge god service
Har kassavana (meriterande, men inget krav) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
på mail
E-post: henrik.jalaliamin@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coffee Dell AB
Stockhagvägen 9 (visa karta
182 36 DANDERYD Arbetsplats
Cafe Stockan Jobbnummer
