Cafebiträde sökes

Coffee Dell AB / Butikssäljarjobb / Danderyd
2025-09-29


Visa alla butikssäljarjobb i Danderyd, Solna, Sundbyberg, Lidingö, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Coffee Dell AB i Danderyd, Solna, Stockholm eller i hela Sverige

Cafébträdare sökes - helgjobb i Danderyd (2 tjänster, start omgående)
Vi söker 2 serviceinriktade och engagerade cafémedarbetare till ett mysigt café i Danderyd. Tjänsten är på deltid, och arbetstiden är lördagar och söndagar ca kl. 09:00-17:00. Start sker omedelbart.

Publiceringsdatum
2025-09-29

Dina arbetsuppgifter
Som cafebiträde är du en viktig del av vårt team. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Försäljning och kundservice i kassan
Tillagning och förberedelse av smörgåsar, toast och fika
Påfyllning och iordningställande av varor
Städning och allmänna sysslor i caféet

Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Har lätt för att hantera stressiga situationer
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Är positiv, social och gillar att ge god service
Har kassavana (meriterande, men inget krav)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
på mail
E-post: henrik.jalaliamin@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Coffee Dell AB (org.nr 559109-1334)
Stockhagvägen 9 (visa karta)
182 36  DANDERYD

Arbetsplats
Cafe Stockan

Jobbnummer
9530046

Prenumerera på jobb från Coffee Dell AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Coffee Dell AB: