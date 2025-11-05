Cafébiträde / Kallskänka
Em's Conditori I Viken AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2025-11-05
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Em's Conditori I Viken AB i Helsingborg
, Höganäs
eller i hela Sverige
Nu söker vi brådskande en vikarie, för en medarbetare som blivit sjukskriven, till vår butik i Viken.
Det är ett vikariat, tjänsten är på 38 h/ vecka och är huvudsakligen försäljning i butik och en del kallskänks sysslor. Vikariatet är på ca 2 månader med chans till förlängning
Man jobbar huvudsakligen i butiken med försäljning , servering, m.m. Men även med att gör olika mackor och sallader och förbereda för dessa, så ett intresse för mat är ett plus. Du får lära dig allt hos oss så ingen förkunskap krävs. Men förkunskaper är såklart ett plus!
Man jobbar på ett stående schema. En vecka jobbar man morgon andra veckan jobbar man eftermiddag, sen jobbar man varannan helg. På morgonen börjar man kl. 6 och på kvällen slutar man kl. 19. På helgen jobbar man kl. 6.00-11.00
Vi söker dig som älskar service och brinner för att göra kunden nöjd, ett intresse för mat är en bra egenskap. Du ska trivas med att jobba i grupp och ha lätt att samarbeta, men även kunna ta egna initiativ. Du ska gilla och ha många bollar i luften och tycka om att ha att göra hela tiden.
Lön enligt avtal
Tjänsten har tillträde snarast
Är du intresserad, skicka CV och personligt brev till Jobb@conditorioresund.com
Vi läser Cv och intervjuar löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: Jobb@conditorioresund.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butik". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Em's Conditori i Viken AB
(org.nr 556890-4063)
Bygatan 13 (visa karta
)
263 61 VIKEN Arbetsplats
Conditori Öresund Kontakt
Ägare
Marie Jansson Jobb@conditorioresund.com Jobbnummer
9590933