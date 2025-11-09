Cafébiträde

Fika i Sundsvall AB / Servitörsjobb / Sundsvall
2025-11-09


Vi söker Cafébiträde till Fika bistro & café i Birsta Citys köpcentrum.

Vi söker dig som vill arbete i en härlig miljö samt ge dina gäster en oförglömlig upplevelse.
Alltid ha kunden i fokus.
Du är en person som är stresstålig och gillar när saker händer i ett högt tempo.
Har lätta att samarbeta med andra.
Älskar att träffa nya människor.

En del av arbetsuppgifterna
Ta emot beställningar och bemöta kunder
Hantera kassa
Bereda olika sorters kaffe och andra drycker samt glass m.m.
Servera mat och dryck och bakverk
Plocka disk, diska och hålla rent och snyggt.

Vi ligger i Birsta Citys köpcentrum och håller öppet enligt deras öppettider så arbetstiderna kommer även att innefatta kvällar och helger.

Vi söker en person på 75% och en på 50%

Vi tar emot ansökan per mail och bifoga gärna foto.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: jobb@fikabirsta.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fika i Sundsvall AB (org.nr 559221-8985)
Gesällvägen 1 (visa karta)
863 41  SUNDSVALL

Jobbnummer
9595641

