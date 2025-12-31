cafe och eventansvarig

Nacka Gourmet & Catering KB / Kockjobb / Stockholm
2025-12-31


till vår fantastiska pärla på södermalm i stockholm söker vi nu en ansvarig platschef för cafe och våra event på plats , du kommer aktivt arbeta på plats , arbetet innebär inga admin uppgifter alls, du är ansvarig för inköp , daglig verksamhet,
du är en pigg och glad och social person, du röker inte och har du körkort är det ett stort plus, du har god erfarenhet av mat och dryck
stora henriksvik är en magisk plats med stor trädgård precis vid vattnet en 1600 tals villa

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: info@nackacatering.se

Arbetsgivare
Nacka Gourmet & Catering KB
Långholmsmuren 21 (visa karta)
117 33  STOCKHOLM

Arbetsplats
Stora Henriksvik

