C-chaufför Sidlastare/Baklastare Lindesberg
2025-09-26
Om jobbet
Chaufför för insamling av hushållsavfall i Lindesbergs kommun - Välkommen till ett spännande uppdrag!
Chaufför för insamling av hushållsavfall i Lindesbergs kommun - Välkommen till ett spännande uppdrag!

Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad chaufför som vill vara med och bidra till en renare miljö i Lindesbergs kommun. Här får du möjligheten att kombinera din erfarenhet som lastbilschaufför med ett viktigt arbete inom avfallshantering.
Som chaufför kommer du att köra förplanerade rutter för att samla in hushållsavfall och hantera extrahämtningar samt avvikelser med hjälp av moderna datasystem i fordonet.
Din arbetsdag utgår från vår kunds lokaler i Lindesbergs kommun, där du har tillgång till bekväma personalutrymmen, lager och uppställningsplatser för fordonen. Du kommer att köra ett insamlingsfordon av typen Baklastare/Sidlastare vilket är en viktig del av arbetet för att säkerställa smidiga och effektiva insamlingar.
Arbetstider: Dagtid, måndag till fredag.
Vem passar för jobbet?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att köra lastbil, gärna sopbil, och vill använda dina kunskaper till ett meningsfullt arbete.
Är intresserad av miljöfrågor och uppskattar möjligheten att göra skillnad varje dag.
Är självgående, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i ett team som sätter kvalitet och noggrannhet i första rummet.
Hos oss blir du en del av ett växande företag där det alltid finns möjligheter till utveckling och nya utmaningar!
Vad vi söker hos dig
C-körkort
YKB (Yrkeskompetensbevis) För lastbil.
Digitalt förarkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vana vid att arbeta med digitala system
Meriterande egenskaper
Erfarenhet av liknande arbete inom renhållning eller transport
God fysik för att klara ett aktivt jobb
Förmåga att hantera stressiga situationer med lugn och fokus
Så ansöker du
Vi ser fram emot att lära känna dig! Skicka gärna in ditt CV tillsammans med en kort presentation där du berättar lite om dig själv och varför du vill arbeta med oss.
Observera att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen att söka - vi ser fram emot att höra från dig!
