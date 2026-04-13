C/CE-Chaufförer sökes till Värnamo!
2026-04-13
Rekryteringsgruppen söker C/CE-chaufförer till Värnamo! Har du ett C eller CE-körkort och vill vara en del av ett dynamiskt och växande team? Här kan du hitta din nästa utmaning!
Nya möjligheter för C/CE-chaufförer i Värnamo
Som C eller CE-chaufför hos oss i Värnamo kommer du att spela en central roll i vårt transportteam. Ditt ansvar är att säkerställa att varor och material transporteras effektivt och säkert till olika destinationer i och omkring Värnamo.
Viktiga ansvarsområden Säker och effektiv utförande av dagliga transportuppdrag
Lastning och lossning av gods med precision och noggrannhet
Övervakning av godssäkring och transportförhållanden
Löpande fordonsunderhåll och kontroll för säker körning
Krav och kvalifikationer för tjänsten Giltigt C eller CE-körkort är ett måste
YKB (Yrkeskompetensbevis) är ett krav
Relevant erfarenhet inom lastbilstransport är meriterande
Kännedom om och efterlevnad av gällande trafiksäkerhetsregler
Goda språkkunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Den idealiska kandidaten
Vi söker dig som är pålitlig, noggrann och med ett starkt säkerhetstänk. Du är självgående men uppskattar även teamarbete när så krävs. En lösningsorienterad attityd och förmåga att hantera utmanande situationer är viktiga personliga egenskaper.
Vad erbjuder Rekryteringsgruppen till sina C/CE-chaufförer i Värnamo?
Som en del av vår arbetsmiljö erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, pensionsförmåner, semester- och övertidsersättning samt försäkringar i enlighet med kollektivavtal. Du kommer att ha stöd av en dedikerad konsultchef under hela din anställning.
Anställningsförhållanden
Tjänsten är en hel- eller deltidsanställning med varierande arbetstider, inklusive möjligheten att arbeta dag- och kvällsskift måndag till fredag. Anställningen börjar med en provanställning.
Är du redo att ta steget vidare i din karriär som C/CE-chaufför i Värnamo? Skicka in din ansökan redan idag!
Om Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen är ett etablerat bemanningsföretag sedan 2001, specialiserat på transport, lager/industri och kontor. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, känt för vår höga servicenivå och vårt engagemang för kunden. Vi har kollektivavtal och är auktoriserade av branschen sedan 2004. Besök gärna vår hemsida för mer information: www.rekryteringsgruppen.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringsgruppen i Stockholm AB
331 37 VÄRNAMO
För detta jobb krävs körkort.
