Byggsäljare Optimera Eslöv

Vill du arbeta i en relationsdriven bransch som andas personlig service, försäljning och framåtanda? Vår vision är att vara den ledande möjliggöraren av hållbart byggande i Sverige. Vi tar ansvar för våra medarbetare, kunder och vår planet, vill du vara med och göra skillnad?Är du en driven säljare med några års erfarenhet som gillar att arbeta med proaktivt säljarbete och nykundsbearbetning? Då kan du vara den vi söker till rollen som Byggsäljare på Optimeras enhet i Eslöv. Hos oss på Optimera arbetar vi tillsammans och det är viktigt att du är en lagspelare. Rätt personlighet kommer att värderas högt. Vi kan erbjuda ett spännande och utvecklande arbete i en etablerad bygghandel med bred kundkrets, högt kundflöde och fin kundnöjdhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Försäljning av produkter och tjänster samt relationsbyggande
• Bearbetning samt löpande kontakt och uppföljning med nya och befintliga kunder
• Arbetsplatsbesök
• Offertskrivning, strukturerad uppföljning av offerter samt orderslagning
• Orderslagning, offertarbete & kundmöten
• Dagligt sälj mot kunder
Varför arbeta hos oss?
Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare! Hos oss arbetar en fantastisk laguppställning av duktiga, engagerade medarbetare med servicekänsla ut i fingerspetsarna. Vi vet att en positiv arbetsplats där alla kan vara sig själva, utvecklas och trivas är A och O för vår framgång och för att våra kunder ska välja oss! Att jobba inom Optimera innebär variation och en möjlighet att vara en del av det stora bolagets trygghet samtidigt som du upplever entreprenörsandan av det lilla bolaget. Vi har ambitiösa hållbarhetsmål där alla är med och gör skillnad. Säkerhet är vår högsta prioritet och vi arbetar tillsammans varje dag för en bra arbetsmiljö.
Vi erbjuder bland annat kollektivavtal, friskvård, unika personalrabatter och möjlighet till fördelaktigt aktiesparande. För oss är det viktigt med hållbara medarbetare samt att ge våra medarbetare möjlighet att växa och utvecklas inom företaget.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
• Erfarenhet av försäljning, nykundsförsäljning och B2B
• B-körkort
• Gymnasieutbildning
• God produktkännedom inom byggmaterial och erfarenhet av offertskrivning
• Meriterande med erfarenhet av mängdning från ritningar
• Meriterande med erfarenhet av byggnadskonstruktion
• Flytande i svenska - tal och skrift
Dina personliga egenskaper:
• Målmedveten och handlingskraftig
• Har förmåga och talang inom sälj
• Uppskattar högt tempo och är en lagspelare
• Relationsbyggande
Avslutningsvis
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Eslöv, tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar Provanställning.
Vi läser ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka gärna din ansökan så snart du kan, senast 12 januari 2026.
Innan anställning kan drogtest och bakgrundskontroll bli aktuella.
Varmt välkommen med din ansökan!
Optimera - Företagspresentation
Optimera är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för yrkeskunder med fokus på kvalitet, service och flexibilitet. Vi är alltid på tå för att vara det självklara valet för proffs inom bygg. Vi ingår i Saint-Gobain Distribution Sweden som ägs av den franska industrikoncernen Saint-Gobain. SGDS omfattar bolagen Optimera, Bevego, Dahl, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel. Tillsammans har vi Sveriges bredaste sortiment av produkter och tjänster inom området bygg och installation. Vi har över 150 000 proffskunder, omsätter drygt 19 miljarder, har över 180 etableringar och är nästan 3 000 medarbetare. Vi är specialister i samverkan - det gör oss unika på svensk marknad. Vi strävar alltid efter att göra allt lite bättre.https://saint-gobaindistribution.se/, https://www.optimera.se/bygghandel/proffs Ersättning
