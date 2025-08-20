Byggprojektledare Till Novab
NOVAB AB är ett byggentreprenadföretag som startade 1992. Vi bygger för lantbruk, industri, offentligt bruk och boende. Bland annat djurstallar, ridanläggningar, industrilokaler, lager, kontor, idrottshallar, skolor och bostäder. Vi är med dig i hela projektet från planering till slutförande.
Men det vi bygger allra mest är långsiktigt förtroendefulla relationer. Där är huvudingredienserna trygghet, glädje och ärlighet - internt såväl som i interaktion med våra kunder. Vår strategi för hur vi bedriver vår verksamhet grundar sig i dessa värderingar. Vi kallar den NOVAB-andan.
Vårt koncept har bidragit till återkommande kunder och en stadig tillväxt genom både goda och mindre goda tider. Idag är vi drygt 100 medarbetare som utgår från Töreboda och Örebro.
Läs mer om NOVAB: https://novab.se/
Bli nyckelpersonen i spännande projekt hos vår kund där du får leda från start till mål. Som projektledare erbjuder vi dig möjligheten att forma framtiden genom strategisk planering, inköpsstyrning och nära samarbeten med engagerade team. Ta steget och skapa framgångsrika projekt!
Tjänstebeskrivning
I denna roll kommer du att stödja platschefen med att ta fram projekterings- och produktionsplaner, tidplaner, budgetar samt andra nödvändiga planer för att säkerställa projektets framgång. Du fungerar också som ett stöd till arbetschefen genom att granska produktionskalkyler baserade på anbudskalkyler. Uppföljning av tidplaner och budgetar genom regelbundna projektavstämningar är en central del av arbetet.
Du ansvarar även för att planera och styra inköpsprocessen, där större inköp sker i samråd med arbetschefen. En del av ditt arbete kommer att innebära att organisera och delta i start- och avslutningsmöten tillsammans med underleverantörer. Utöver detta ansvarar du för fakturabevakning och attestering samt upphandling av material, underentreprenörer, konsulter och projektörer. Kontinuerlig dialog med beställare under projektets gång är också en viktig del av ditt ansvarsområde.
Som byggprojektledare så rapporterar du direkt till Arbetschef
Körkort är ett krav då resor ut till de olika projekten förekommer. Även resor med övernattning kan förekomma.
Tjänstgöringsort: TörebodaKvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av projektledning inom bygg- och anläggningsbranschen. Du har dokumenterad kunskap om att planera och leda projekt från start till mål. Det är avgörande att du är van vid att hantera budgetar, tidplaner och inköpsprocesser samt att du har erfarenhet av att skapa kalkyler och produktionsplaner. Erfarenhet av upphandlingar och förmågan att samarbeta med olika intressenter är också viktiga. Har du en relevant högskoleutbildning eller motsvarande är det meriterande.
Som person är du ärlig, öppen och trygg i din roll. Du har en flexibel inställning, trivs med att arbeta i team och är prestigelös. Din administrativa förmåga är stark, och du vågar ta välgrundade beslut.
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta ansvarig rekryterare Jimmy Harryson via e-post: jimmy.harryson@nearyou.se
eller telefonnummer 0724 - 02 46 10.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Vi ser fram emot din ansökan!
