Byggprojektledare
2026-01-16
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Örnsköldsvik
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige. Idag bor över en miljon människor - ensamstående, par och familjer - i HSBs 26 708 hyresrätter och 346 381 bostadsrättslägenheter. HSB erbjuder också Sveriges största bosparande som ger förtur till ett eget hem.
I Gävleborg, Västernorrland och Jämtland servar vi 430 bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med ett heltäckande utbud av förvaltningstjänster. HSB har också ca 2 000 hyreslägenheter i området. Till vår hjälp har vi nästan 250 duktiga medarbetare som nu behöver förstärkning i Östersund.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som byggprojektledare hos oss driver du självständigt uppdrag avseende renoverings-, ombyggnads-, energi- och tillbyggnadsprojekt från ax till limpa. Du kommer även jobba med underhållsplaner för våra kunder. Du kommer på ett serviceinriktat och rådgivande sätt hjälpa kunden till den bästa lösningen för deras behov. Med ditt stora engagemang för uppgiften förväntas du ge råd och skapa förutsättningarna för fortsatt samarbete med kunden. Du samarbetar tätt med dina kollegor inom avdelningen, våra förvaltare och ekonomer och framförallt med våra kunder. Arbetet utgår från något av vårt kontor i Östersund. Du kommer huvudsakligen jobba i Jämtland men arbete och resor i hela Södra Norrland kan förekomma. Du ingår i Bygg- och projektavdelningen som består av elva medarbetare i Södra Norrland.Publiceringsdatum2026-01-16Erfarenheter
För att trivas och komma till din rätt i denna roll ser vi att du har minst 3 års erfarenhet av att driva projektledningsuppdrag inom ombyggnationer av fastigheter. Dessutom behöver du ha goda kunskaper om byggprocessen från idé till slutgarantibesiktningen. Du har goda kunskaper i entreprenadjuridiken ABT 06 och AB 04 samt ABK 09. Är du certifierad kontrollansvarig eller brinner du för energieffektivisering är det ett extra plus. Du har ett genuint intresse för utveckling av fastigheter, serviceinriktad och är van att leda flera projekt parallellt med en mycket god förståelse för hela processen från förstudie till överlämning. Du uttrycker dig väl i svenska i både tal och skrift. Du ska ha goda kunskaper av Office-programmen. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Personliga egenskaper
Som person är du trygg och stabil i såväl din projektledningskompetens som i dig själv som person. Vi ser också att du behöver ha ett affärsmässigt och kundorienterat förhållningssätt, du är med andra ord driven av att skapa goda relationer som gynnar affären. Du besitter goda ledaregenskaper och är en naturlig lagspelare. Struktur, målmedvetenhet och tålamod är tre andra viktiga egenskaper som krävs för att axla rollen på ett framgångsrikt sätt.
Vidare förutsätter vi att du delar våra värderingar och att ditt agerande gentemot kunder, kollegor och medlemmar utgår ifrån dem.
Vad HSB erbjuder
HSB strävar hela tiden efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats, och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos HSB är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan och beslutsvägarna är korta, vilket innebär att du ges goda möjligheter att påverka. Du får också stor frihet under ansvar i arbetet och HSB försöker alltid - så långt det är möjligt - att hjälpa dig att skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Genom att bidra till organisationens framgång kommer dina insatser att värdesättas. Möjligheterna finns hos HSB.
Tjänsten är på heltid med sex månaders provanställning.
Sista ansökningsdag 2026-02-13, intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vill du veta mer, kontakta bygg & projektchef, Marcus Kupari på telefon 070-752 44 92, e-post marcus.kupari@hsb.se
.
