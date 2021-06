Byggnadsplåtslagare sökes - Häggs Plåt AB - Murarjobb i Ljungby

Häggs Plåt AB / Murarjobb / Ljungby2021-06-30Företaget har 10 anställda och utför plåtslageri och ventilationsarbeten. Våra kunder finns bland byggföretag, privatpersoner och industri.Vi söker erfarna byggnadsplåtslagare.Vi erbjuder spännande och utvecklande arbete i ett växande företag med familjekänsla. Du bör vara utåtriktad och social, ha lätt för att samarbeta men även kunna arbeta självständigt. Kunna ta egna initiativ, vara lyhörd och med viljan att utvecklas tillsammans med företaget.Jobb just nu som ska tillsättas omgående. Rekrytering kommer ske löpande under ansökningstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan snarast.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-09-30Häggs Plåt ABKÅNNAVÄGEN 4434131 LJUNGBY5837626