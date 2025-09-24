Byggnadsplåtslagare
2025-09-24
Plåtslagare sökes till Katrineholms Plåt och Ventilationsmontage AB!
Vi på KPV söker plåtslagare och en plåtslagarlärling som vill bli en del av vårt team!
Vi är ett lokalt företag med idag 10 medarbetare som arbetar med allt från nyproduktion och renoveringar till garneringsarbeten och bandtäckning. Vi strävar alltid efter hög kvalitet i både utförande och bemötande.
Vi erbjuder:
• Fast anställning med kollektivavtal
• En trygg och bra arbetsmiljö
• Omväxlande projekt och möjlighet att utvecklas i yrket
• Ett sammansvetsat gäng med yrkesstolthet
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av plåtslageri
• Är noggrann, engagerad och trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Vi söker även dig som är intresserad och vill lära dig ett yrke
Vill du veta mer eller ansöka?
Mejla: Mikael@katrineholmspv.se
Telefon: 070-751 64 37
Bli en del av Katrineholms Plåt och Ventilationsmontage AB - tillsammans bygger vi tak över Katrineholm!
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Ring 0707516437
E-post: Mikael@katrineholmspv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Plåt och Ventilationsmontage AB
(org.nr 556193-2624), http://www.katrineholmspv.se
641 32 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms Plåt & Ventilationsmontage AB Kontakt
Mikael Durlind Mikael@katrineholmspv.se 0707516437 Jobbnummer
9525394